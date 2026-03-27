Joaquín Panichelli, afuera del Mundial por lesión: “Esto no se lo merece nadie”

El delantero de Racing de Estrasburgo se expresó en redes sociales tras su lesión.

Tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo dejará afuera del próximo Mundial, el delantero Joaquín Panichelli expresó su angustia a través de sus redes sociales.

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, escribió el futbolista de 23 años, que atraviesa su mejor temporada en el Racing de Estrasburgo y en la Ligue 1.

La lesión se produjo durante un entrenamiento con la selección argentina y lo marginó de la lista definitiva.

En su mensaje, Panichelli cuestionó el concepto de justicia en el deporte. “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, sostuvo en declaraciones reproducidas por NA.

El atacante también marcó su forma de afrontar el golpe. “Siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”, afirmó, y reforzó su postura sobre el esfuerzo: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice”.

Por último, cerró con un mensaje breve tras la repercusión: “Gracias por todas las muestras de cariño”.