El cuarteto Cin in Love with Jazz ofrecerá una noche de clásicos del cine y la bossa nova

La agrupación musical Cin in Love with Jazz, liderada por la cantante Cintia Campos, realizará una presentación este sábado 21 de marzo a partir de las 21 en la ciudad de Paraná. El encuentro tendrá lugar en el espacio cultural del subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en la intersección de peatonal San Martín y calle Urquiza. El concierto pretende ofrecer un recorrido retrospectivo por los grandes estándares del jazz y las melodías más representativas de la bossa nova, rescatando composiciones que nacieron originalmente en la época dorada del cine de Hollywood.

El ensamble está compuesto por músicos de amplia trayectoria en la escena regional. Junto a la voz de Cintia Campos, se presentan Nicolás Matteoda en guitarra, Jorge Chiro Ochoa en el bajo y José Luis Viggiano en la batería. Esta formación permite una sonoridad equilibrada para que la improvisación característica del jazz se una con la cadencia suave de los ritmos brasileños. Los integrantes de la banda vienen trabajando en versiones renovadas que respetan la esencia de las obras originales, pero que incorporan su propio estilo.

La propuesta artística se centra en canciones que marcaron a sucesivas generaciones, muchas de las cuales alcanzaron popularidad global gracias a su inclusión en bandas sonoras cinematográficas. Desde el equipo organizativo, invitan a la comunidad a asistir "para descubrir, recordar y disfrutar de una noche con melodías que siguen emocionando".

Las entradas están disponibles en la plataforma Eventbrite. Para realizar reservas directas, comunicarse al 343 4808780.