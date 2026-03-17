La Escuela de Arte en Música se declara en asamblea ante la falta de designaciones docentes

Los estudiantes y trabajadores que conforman la Escuela de Arte en Música (EAM), institución que funciona bajo la órbita del Consejo General de Educación, llevarán a cabo una asamblea abierta este martes 17 de marzo a partir de las 15:30 en el establecimiento ubicado en calle Buenos Aires 484. Esta convocatoria surge como respuesta a la incertidumbre administrativa que atraviesa la institución, ya que desde noviembre del año pasado se aguarda una resolución favorable sobre la continuidad de la planta docente. La reunión tiene como propósito informar el estado de situación actual a toda la comunidad educativa y consensuar las medidas de fuerza o gestiones administrativas que se realizarán ante el organismo central y su presidente, Carlos Cuenca, para garantizar el normal funcionamiento del ciclo lectivo 2026.

La problemática afecta de manera directa a una matrícula de casi doscientos estudiantes que, según el calendario escolar oficial, debieron iniciar el cursado de sus respectivas cátedras el pasado 2 de marzo. Sin embargo, la falta de una resolución ministerial que ratifique la estabilidad de los cargos impidió que la mayoría de los talleres y espacios de formación técnica comiencen sus actividades de manera regular. Desde la dirección y los cuerpos delegados señalaron que la situación es crítica, ya que el retraso en los trámites administrativos perjudica el derecho a la educación de los alumnos y coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad económica extrema al no contar con la documentación necesaria para percibir sus haberes correspondientes al mes en curso.

Actualmente, la planta de la Escuela de Arte en Música está compuesta por dieciséis docentes que se encuentran en vilo ante la falta de novedades sobre sus contratos y designaciones. Esta situación implica que, de no mediar una solución inmediata, el personal no cobrará el sueldo de marzo, a pesar de la disposición permanente para el trabajo y el compromiso asumido con la institución.

Los miembros de la comunidad educativa manifestaron que han agotado las instancias de diálogo y que, ante la inminencia del cierre de las planillas salariales, se ven obligados a visibilizar el conflicto de manera pública.

La invitación a participar se extiende a toda la comunidad.