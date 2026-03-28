Estudiantes dará su primer paso en el Torneo del Interior "A"

Estudiantes dará su primer paso como local en el Torneo del Interior.

Desde las 16 de este sábado se producirá el debut del Club Estudiantes de Paraná en el marco del Torneo del Interior "A". Luego de una muy buena actuación en 2025, en esta nueva edición el Albinegro intentará dejar una buena imagen compitiendo con equipos de todo el país.

Su debut será en el marco de la Zona 2, por la que enfrentará a Tala RC jugando como local en la sede del Parque Urquiza. El árbitro para este encuentro será Juan Zubieta, de la Unión de Rugby del Noreste.

Para el partido que marcará el primer paso del conjunto paranaense en esta edición del torneo, Pedro Fontanetto ya tiene definido a su XV, tal como el propio club confirmó de manera oficial.

El elenco titular del CAE irá con: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Augusto Senger, Franco Vartorelli, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perren, Juan Cubasso, Santo Lescano, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

En frente, el equipo cordobés pondrá como titulares a: Manuel Arroyo, Lucas Bredanini, Francisco Caturelli; Santiago Vergara Paz, Gregorio Hernández; Lautaro Szkuhra, Farid Salazar, Mateo Cajal; Ignacio Díaz, Facundo Ortiz; Ignacio GIaimo, Valentín Soler, Felipe Onnis, Gerónimo Vitar y Agustín De Vértiz.

El entrenador del conjunto que jugará este encuentro como visitante es Horacio Ambrosio. Él será el responsable de comandar a un elenco que pretende ser candidato al título en este torneo.

Las Zonas

Además de Tala RC, en la zona de Estudiantes se encuentran Curne y Urú Curé, que se enfrentarán entre sí en esta fecha inaugural. Las demás zonas se conforman de la siguiente manera:

-Zona 1: Marista RC, Gimnasia de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby.

-Zona 3: Jockey de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

-Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.