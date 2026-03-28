Preocupación por el uso de una app de IA en salud mental en Entre Ríos

La Asociación Argentina de Salud Mental manifestó preocupación por la implementación de ORI.

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó su preocupación ante la implementación de la aplicación ORI en la provincia de Entre Ríos, una herramienta basada en inteligencia artificial destinada al abordaje de la salud mental en adolescentes.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que, si bien este tipo de tecnologías pueden resultar útiles en determinados contextos, no deben reemplazar el acompañamiento profesional. “La salud mental requiere escucha, empatía y comprensión de la singularidad”, señalaron, poniendo el foco en la importancia del vínculo terapéutico.

Desde la AASM también alertaron sobre los posibles riesgos asociados al uso de estas aplicaciones por parte de padres y docentes, especialmente en una etapa sensible como la adolescencia, atravesada por múltiples vulnerabilidades y una fuerte exposición a entornos digitales.

En ese sentido, remarcaron que a nivel internacional se avanza hacia la regulación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud, por lo que consideraron preocupante la adopción de iniciativas que podrían implicar un retroceso en términos de calidad de atención y resguardo de derechos.

Finalmente, el organismo subrayó la necesidad de fortalecer los dispositivos comunitarios y los equipos interdisciplinarios como respuesta prioritaria frente a las problemáticas de salud mental, en lugar de delegar estas intervenciones en sistemas automatizados.