“Sos vos, Gardel”: vuelve a escena en Paraná una obra que revive el paso del Zorzal por la ciudad

“Sos vos, Gardel”, este viernes y sábado a las 21 en Casa Boulevard.

La cartelera cultural de Paraná suma una propuesta que combina historia, música y teatro. Se trata de “Sos vos, Gardel” (El día que Paraná conoció al Zorzal), la obra escrita por Carlos Saboldelli, que regresará a escena este viernes 10 y sábado 11 de abril.

Las funciones se realizarán en Casa Boulevard – Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80), con las actuaciones de Jorge Calcina y Emilio Ruberto, bajo la dirección de Marcelo Amorosi.

Inspirada en hechos históricos, la obra reconstruye la visita de Carlos Gardel a la capital entrerriana en agosto de 1933. El relato se centra en un encuentro inesperado entre el mítico cantante y un periodista local en el antiguo Hotel Cransac, en una noche atravesada por confidencias, música y emociones.

Entre el júbilo y la melancolía, la puesta propone al espectador sumergirse en un episodio poco conocido de la historia cultural de la ciudad, recuperando una figura clave de la música popular argentina desde una mirada íntima y teatral.

Una propuesta que vuelve tras su éxito

Luego de su estreno en octubre pasado, la obra regresa a escena impulsada por la buena respuesta del público. En un formato cercano, “Sos vos, Gardel” invita a redescubrir la esencia del “Zorzal criollo” y su vínculo con Paraná, en una experiencia que articula actuación, música y reconstrucción histórica.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse al 3435 12-8710, mientras que en sala costarán $12.000.