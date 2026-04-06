ATE realizará asamblea en la Caja de Jubilaciones en protesta contra la reforma previsional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos realizará una gran asamblea informativa y deliberativa de todos los organismos dependientes del Estado provincial, se informó a ANÁLISIS desde la entidad sindical.

Será este martes 7 de abril desde las 9.30 trasladándose desde las distintas dependencias hacia la sede de la Caja de Jubilaciones en calle Andrés Pazos 127.

La medida se concretará en el marco del proceso de debate del proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno provincial y que genera amplios rechazos y cuestionamientos de diversos sectores de trabajadores estatales.