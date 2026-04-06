La nueva película de Netflix grabada en la Cataratas del Iguazú que se convirtió en la más vista

Netflix volvió a apostar fuerte por el cine latinoamericano con una película que rápidamente logró captar la atención del público. Con una historia atrapante y escenarios naturales impactantes, la plataforma sumó un nuevo éxito que escala posiciones entre lo más visto. El interés no solo radica en su trama, sino también en su producción, que eligió locaciones emblemáticas de Argentina para darle un marco visual único.

Esto permitió que la propuesta se destaque dentro del catálogo y genere conversación entre los suscriptores. Se trata de El Último Gigante, una película protagonizada por Oscar Martínez y Matías Mayer, que fue grabada en las imponentes Cataratas del Iguazú.

De qué trata El Último Gigante

El Último Gigante se mete de lleno en la vida de Boris, un guía de las Cataratas del Iguazú que lleva casi treinta años cargando con el vacío de un padre que lo abandonó al desaparecer sin dejar rastro. Todo cambia cuando Julián, ese padre ausente, reaparece de la nada buscando cerrar cicatrices antes de que sea tarde, rompiendo la calma del protagonista.

La película explora esa tensión constante entre el rencor de quien fue abandonado y la necesidad de redención de quien se fue. El entorno natural juega un papel fundamental en la narrativa, ya que las Cataratas del Iguazú no solo funcionan como escenario, sino también como un elemento simbólico que acompaña el desarrollo emocional del protagonista.

Con las actuaciones de Oscar Martínez y Matías Mayer, la historia logra aterrizar un tema universal: el peso de los secretos familiares. Es un drama seco pero cargado de emoción que nos hace preguntar si el perdón es una elección o simplemente una forma de soltar el pasado para poder seguir adelante.

Netflix: elenco de El Último Gigante

-Oscar Martínez (Miguel)

-Matías Mayer (Lucas)

-Inés Estévez (Laura)

-Diego Velázquez (Santiago)

-Violeta Urtizberea (Carla)

Fuente: Ámbito.