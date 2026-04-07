Presentarán un libro que rescata la figura del escritor entrerriano Ricardo Zelarayán

Será este viernes 10 de abril a las 18:30 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 278, Paraná. Se trata de Zelarayán mi abuelo (Ediciones La Yunta, 2025), de Pablo Aranda.

Zelarayán mi abuelo, propone un acercamiento singular a la figura y la escritura de este autor. Lejos de una biografía o un ensayo, el libro se construye como una experiencia de lectura: una escritura que surge de lo que la obra de Zelarayán deja en quien la frecuenta.

Desde esa cercanía, Aranda traza un recorrido donde la memoria, la lectura y la escritura se entrelazan para volver sobre una de las voces más singulares de la literatura argentina.

Ricardo Zelarayán (1922-2010) fue un influyente escritor, poeta y traductor argentino, nacido en Paraná, Entre Ríos. Es recordado como una figura de culto y un "intelectual plebeyo" que operó fuera de los cánones académicos y comerciales de la literatura, cuestionando constantemente la figura tradicional del autor.

Acompañarán al autor en la presentación, Mateo Musuruana y Guillermo Macbeth.

La entrada será libre y gratuita.