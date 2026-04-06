La Camerata Rosario llega a Paraná con “Las 8 Estaciones”, un diálogo musical entre Vivaldi y Piazzolla

La Camerata Rosario tendrá doble función en Paraná, el viernes 17 de abril en el Teatro 3 de Febrero.

La Camerata Rosario se presentará en Paraná, el viernes 17 de abril en el Teatro 3 de Febrero con su espectáculo “Las 8 Estaciones”, una experiencia sonora que propone un encuentro entre el barroco europeo y el tango contemporáneo.

El concierto, que suma una nueva función a las 19, plantea un recorrido singular: el entrelazamiento de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi con las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla. Lejos de una ejecución convencional, la propuesta articula ambas obras en forma intercalada, generando un contrapunto que permite escuchar, en tiempo real, cómo dialogan dos universos musicales separados por siglos, pero unidos por su potencia expresiva.

Bajo la dirección de Danisa Alesandroni y con la participación del violinista solista Jeremías Petruf, la Camerata construye una narrativa donde cada estación no solo representa un momento del año, sino también una forma de sentir y traducir el tiempo.

El resultado es un diálogo entre tradición e innovación: las estructuras barrocas de Vivaldi encuentran eco y transformación en el lenguaje rupturista de Piazzolla, dando lugar a una experiencia que desdibuja las fronteras entre lo clásico y lo popular.

La propuesta invita al público a percibir las resonancias entre ambas obras: climas, tensiones, ritmos y emociones que se espejan y se resignifican. En ese juego, el oyente se convierte en testigo de una conversación musical que atraviesa siglos y geografías, del viejo continente al Río de la Plata.

No se trata solo de un concierto, sino de una construcción estética que pone en valor la universalidad de la música, capaz de conectar épocas y culturas a través de un lenguaje común.

Entradas

Las entradas se encuentran disponibles tanto en boletería del teatro como a través de la plataforma Gradatickets, con la posibilidad de financiación en cuotas con tarjetas de bancos regionales.

La Camerata Rosario tendrá doble función el viernes 17 de abril en Paraná. Para la cita de las 21, solo quedan tertulias; por lo que se agregó una función previa a las 19.