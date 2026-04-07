El Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una doble jornada teatral

Este jueves 9 de abril, la ciudad de Paraná llevará adelante una programación especial denominada Jornadas por la Democracia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Boulevard Racedo 250. Este ciclo se impulsó para consolidar al teatro como una herramienta de reflexión y debate sobre los ejes de Memoria, Verdad y Justicia.

La primera de las propuestas se desarrollará en el turno de la mañana, específicamente a las 10, y estará orientada de manera exclusiva a las comunidades educativas. En este horario, estudiantes de distintos establecimientos de la ciudad asistirán a la función de la obra "Cenizas quedan siempre", una pieza teatral que recupera interrogantes fundamentales sobre los procesos históricos vividos en la Argentina.

El enfoque didáctico de esta presentación matutina apunta a que las nuevas generaciones puedan tomar contacto con los sucesos de la dictadura desde una perspectiva artística que fomente el pensamiento y la reconstrucción del pasado desde el presente escolar.

Según detallaron desde la organización, requiere de una inscripción previa a través del correo electrónico juventudesparana@gmail.com

Hacia la noche, la programación continuará con una propuesta abierta a todo público que iniciará con una serie de intervenciones artísticas previas a la función central. A partir de las 20, se presentará el colectivo Artistas para el pueblo, seguido por la intervención literaria denominada "Que florezcan mil poemas", la cual estará a cargo de las autoras locales Rocío Lanfranco y Cristina Schwab.

Luego se dará lugar a la apertura de la sala, prevista para las 21, momento en que subirá a escena la obra documental Prontuario.ar. Esta obra cuenta con la dirección de Silvina Fontelles y las actuaciones de Vanina Velázquez, Guillermo Vesco y Pola Ortiz. Se trata de una pieza de teatro documental donde el elenco relata momentos que marcaron sus trayectorias.

La entrada será libre y gratuita.