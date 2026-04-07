Jornadas x la Democracia: culmina el ciclo con dos propuestas en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz”

La Municipalidad de Paraná llevará adelante las últimas actividades del ciclo este jueves 9 de abril en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, de calle boulevard Racedo 250, con entrada libre.

A las 10 horas se presentará “Cenizas quedan... siempre”, una obra destinada a estudiantes que propone un espacio de reflexión en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar.

Por la noche, a las 20 horas, será el turno de “Prontuario.ar”, una propuesta abierta a todo público que aborda el pasado reciente desde distintos lenguajes artísticos. La apertura de sala será a las 21 horas y la jornada contará con intervenciones previas de Artistas para el Pueblo y la propuesta “Que florezcan mil poemas”, a cargo de Rocío Lanfranco y Cristina Schwab.

De esta manera, el ciclo concluye con dos propuestas que invitan a la reflexión colectiva, reafirmando el compromiso con la memoria y la defensa de los valores democráticos.