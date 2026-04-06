Pasaron a disponibilidad a un jefe de Comisaría y un sargento tras la muerte de una joven policía

El pasado jueves 2 una joven policía de la ciudad de Chajarí se quitó la vida en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu, y en las últimas horas pasaron a disponibilidad a dos integrantes de la comisaría N° 1.

La decisión se tomó a “los fines de darle un marco de transparencia tanto a la investigación judicial como a la interna”, explicó el Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente, Jefe de la Policía Departamental de Chajarí a Radio Chajarí.

En este sentido, confirmó que el Jefe de la Comisaria N° 1, Mauricio Maschio y el Sargento Leonard, fueron puestos a disponibilidad.

A su vez, manifestó que “personal de Asuntos Internos se hizo presente en la comisaría y nosotros hemos puesto a disposición todos los elementos que nos requirieron. Han tomado entrevistas al personal”.

Cabe recordar que el pase a disponibilidad en la policía es una medida administrativa preventiva y transitoria, no una sanción definitiva, que separa al personal de sus funciones ordinarias. Se aplica ante investigaciones internas, sumarios o conductas indecorosas para preservar el orden, retirando temporalmente el arma y otros elementos.

El hecho

En horas de la siesta del 2 de abril, en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu de Chajarí una joven mujer, agente de la Policía, falleció por autodeterminación en el baño del local comercial. La funcionaria, que se encontraba haciendo guardia en la calle, había egresado como agente en diciembre de 2025 como parte de la XXII promoción.

La investigación de este caso continúa en base a testimonios y la información contenida en el celular de la joven policía secuestrado en el lugar del hecho y puesto a disposición de la justicia.