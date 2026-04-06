Barrio Anacleto Medina: reprogramaron la jornada por la salud como derecho

La propuesta de la jornada, organizada originalmente para este martes 7 de abril en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, abarca espacios de prevención primaria y salud mental, puntos con información sobre ESI, género y diversidad, puestos sanitarios que realizarán controles, stands de emprendedores y de la radio abierta La Bisagra, entre otros.

"La salud como derecho" es el lema de la iniciativa abierta a la comunidad llevada adelante por la Defensoría del Pueblo y la Red Creer, junto a instituciones y organizaciones de la ciudad. Se renueva la invitación a los vecinos para la semana que viene.

Habrá puntos de acceso a información, asesoramiento y acompañamiento sobre Educación Sexual Integral (ESI), diversidad, género y salud mental. Se instalarán puestos sanitarios para promoción y prevención de la salud primaria y funcionará la radio abierta La Bisagra, como punto de encuentro. También habrá música, entretenimientos y stands de emprendedores para que cada vecino y vecina pueda recorrer las diferentes propuestas y acceder a fortalecer diferentes derechos.

La Defensoría del Pueblo y la Red Creer -que reúne a organizaciones de la zona suroeste de la ciudad-, junto a distintas instituciones de la ciudad, promueven la actividad con el objetivo de generar un espacio para dialogar y reflexionar sobre la salud y la situación actual en los barrios y la ciudad.

La invitación es extensiva a la ciudadanía de Paraná, a clubes, comisiones barriales, escuelas e instituciones.