El Papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de matar a toda la civilización iraní

El Papa León XIV calificó este martes de "inaceptable" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer "todo lo posible" para "decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

El Papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. (...) Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra".

"¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!", exclamó León XIV.

Ante la creciente alarma mundial, la Casa Blanca se vio obligada a desmentir las especulaciones de que dicha declaración -así como los comentarios del vicepresidente J.D. Vance sobre la existencia de "herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, hemos decidido no utilizar"- implicaban que Trump estaba dispuesto a recurrir a las armas nucleares.

"Realmente parece estar un poco más desequilibrado que en el pasado", dijo a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington. No obstante, "esto encaja dentro de un patrón más amplio de bravuconería por parte de Trump", añadió.

"Mi pronóstico es que, a medida que nos acerquemos a un nuevo plazo -uno más en una larga serie de ultimátums-, el presidente declarará la victoria y dirá: 'He logrado sentar a Irán en la mesa de negociaciones; les concederé dos semanas más'".

"Y así, dentro de un par de semanas, volveremos a ver la misma película".

Fuente: EFE y AFP