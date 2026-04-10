Presentan en Oro Verde un libro en homenaje a la educación rural

El municipio de Oro Verde llevará a cabo hoy viernes 10 de abril la presentación del libro titulado Periplo de un Maestro Alberdino, un proyecto de carácter colectivo que rinde homenaje a la educación y a la historia regional. El evento tendrá lugar a partir de las 19 en las instalaciones del Museo Conrado Hasenauer, ubicado en calle Los Tordos 241 de la ciudad universitaria. Esta obra fue impulsada por el docente e ilustrador Gustavo Tavo Bolzán, quien se propuso recuperar y transformar las historias narradas por su tío abuelo, José Valentín Varela, conocido afectuosamente en su entorno familiar como "tío Nene".

La génesis de esta publicación se encuentra en el libro Modo de ser alberdino, escrito por José Valentín Varela. Gustavo Bolzán retomó aquellos relatos para darles una nueva dimensión a través de una bitácora de aventuras que ahora suma sus propias ilustraciones. El autor de los dibujos se inspiró en imágenes y postales guardadas en sus recuerdos personales para recrear los escenarios de las historias.

La presentación de esta noche incluye la conducción y narración de Silvia Slchieroh, una intervención artística a cargo de María Jesús Arregui y el acompañamiento musical de José Emilio Varela.

Desde la organización se describe a Periplo de un Maestro Alberdino como un libro que refleja "la pasión y el esfuerzo de los maestros y maestras rurales que, junto a la gringada de la época, le daban el valor que merece a la educación".

La entrada será libre y gratuita.