Noah Wyle, actor de “ER” y The Pitt, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor estadounidense Noah Wyle, conocido mundialmente por interpretar al Dr. John Carter en la serie ER: Emergencias, fue honrado con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood el pasado jueves 9 de abril, en una ceremonia que reunió a su familia, fanáticos y amigos cercanos.

De esta forma, Wyle se convierte en la estrella número 2,840 en la categoría de Televisión. Su estrella se encuentra en 6164 Hollywood Boulevard, una ubicación privilegiada frente a Downtown LA.

La Cámara de Comercio de Hollywood celebró y destacó la trayectoria de más de tres décadas que Wyle cosechó tanto en cine como en televisión, siendo una de las caras más reconocidas de la industria.

En una emotiva ceremonia a la cual asistió junto a su esposa Sara Wells y sus tres hijos, el actor, nacido y criado en Los Ángeles, declaró a la prensa que obtener una estrella en el prestigioso boulevard es “un sueño de la infancia hecho realidad”.

Esta distinción llega en un momento de plenitud para el actor, quien tras marcar una era en ER: Emergencias, regresó al drama médico con la aclamada The Pitt (HBO). Este nuevo proyecto consolida su vigencia en la industria y lo vuelve a ubicar en las nominaciones a los Golden Globes y Premios Emmy.

La ceremonia coincidió con la fecha de estreno del penúltimo episodio de la segunda temporada de The Pitt, episodio que además fue escrito por él mismo.

La Cámara de Comercio de Hollywood compartió las imágenes oficiales de la ceremonia, celebrando el logro del actor.

“Con una distinguida carrera que abarca décadas, Wyle es ampliamente reconocido por su trabajo en las aclamadas series de televisión, incluyendo ER y The Pitt, ganando múltiples nominaciones a los Emmy @televisionacad y @TAG. Su extenso cuerpo de trabajo a través del cine, la televisión y el teatro sigue teniendo resonancia entre el público.

La ceremonia fue emitida por @derekhough, con los oradores invitados Steve Weber y @jonathansfrakes, que honraron las contribuciones duraderas de Wyle a la industria del entretenimiento”, escribió la cuenta oficial del Paseo de la Fama.