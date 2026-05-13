Burgos cuestionó el acuerdo salarial con UPCN: “Es una nueva paritaria de hambre”

La dirigente del MST-FIT Unidad, delegada de ATE en el Ministerio de Salud y referente de Alternativa Estatal, Nadia Burgos, cuestionó con dureza el acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno provincial y UPCN, luego de que el Ejecutivo formalizara una actualización del 3,5 por ciento para los trabajadores estatales.

La referente de izquierda rechazó el entendimiento firmado por la gestión de Rogelio Frigerio con el gremio que conduce José Allende y aseguró que la propuesta salarial “pulveriza” los ingresos de los trabajadores públicos entrerrianos en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

“Es realmente vergonzoso, están pulverizando el salario de quienes sostenemos la salud, la educación y todo lo público. Rogelio Frigerio, representado por Caimorano, cerró con el UPCN de Allende un aumento del 3,5 por ciento y el mismo mísero porcentaje para los montos en negro que nos dieron en las paritarias anteriores”, afirmó Burgos.

En ese marco, sostuvo que el acuerdo “queda muy lejos” de compensar la pérdida salarial acumulada durante los últimos meses y cuestionó además que la actualización se extienda por decreto al sector docente.

“Esta nueva paritaria de hambre que la hacen extensiva por decreto a los docentes es escandalosa”, señaló la dirigente estatal.

Burgos vinculó además la discusión salarial con el reciente acuerdo anunciado entre el gobierno provincial y el Banco de Entre Ríos para refinanciar deudas de empleados públicos. Según indicó, el endeudamiento creciente de los trabajadores es consecuencia directa del deterioro salarial.

“Los trabajadores estatales tenemos salarios de miseria; por lo tanto, para sobrevivir nos sobreendeudamos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Este pacto nefasto con el banco y paritarias muy lejos del 47 por ciento de pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios”, cuestionó.

En ese sentido, planteó que “una salida real” sería “el aumento efectivo de salarios y la provincialización del BERSA, para que la banca privada no juegue con nuestras necesidades”.

La dirigente también describió el clima vivido durante la negociación paritaria en la Secretaría de Trabajo, donde distintos sectores estatales se manifestaron en rechazo de la oferta oficial.

“Mientras se discutía la paritaria se vivió una muestra de lo que se viene: trabajadores de diversas áreas nos manifestamos para reclamar salarios iguales a la canasta familiar. Hay mucha bronca, perdimos más del 40 por ciento de nuestro salario en estos últimos meses y acá nos vienen a ofrecer este mísero aumento”, expresó.

Finalmente, Burgos destacó la movilización universitaria realizada esta semana y consideró que existe un creciente proceso de organización entre distintos sectores afectados por las políticas de ajuste nacional y provincial.

“La enorme movilización en defensa de la universidad lo demostró. Participaron todos los sectores que hoy están en lucha contra los gobiernos ajustadores de Frigerio y Milei”, indicó.

Y concluyó: “Los sectores de salud, docentes y estatales seguiremos con esta fuerza en cada lugar de trabajo porque también rechazamos la reforma previsional regresiva que quiere imponer el gobierno provincial. Desde Alternativa Estatal y Alternativa Docente en el MST-FITU proponemos profundizar el plan de lucha para torcerle la mano a estos estafadores”.