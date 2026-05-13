Frigerio estuvo en CABA y expuso sobre la adhesión provincial al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

La agenda del evento, desarrollado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), incluyó también un Living de empresarios y presentaciones del subsecretario de Defensa del Consumidor y del Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El gobernador entrerriano compartió el panel moderado por Diego Valenzuela, con su par de Chubut, Ignacio Torres.

Expuso sobre la reciente adhesión de la provincia al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, destacando la importancia de que los ciudadanos identifiquen la carga tributaria en sus compras.

“Lo que estamos haciendo es un cambio cultural en el Estado. Esta idea de mejorar la competitividad que tienen los empresarios en sus empresas, los productores agropecuarios tranqueras adentro. Analizar cada peso que se gasta, cómo se gasta, dónde va, y eso es fundamental para mejorar la productividad del gasto, la eficiencia y la eficacia con la que gobernamos y también de la mano de eso viene la comunicación. La gente tiene que saber a dónde van sus impuestos y qué impuestos se pagan. Creo que hay que facilitarle la vida al ciudadano, al contribuyente”, resaltó el mandatario.

Asimismo, Frigerio profundizó en los ejes de su política fiscal, centrada en la modernización del Estado, el orden de las cuentas públicas y la creación de condiciones de competitividad para fomentar la inversión y el empleo privado. “Me gustaría bajar los impuestos mucho más rápido y aliviar la carga impositiva a los sectores de la producción”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que hay que “trabajar de manera concurrente y coordinada en los tres niveles de gobierno porque cobramos impuestos distorsivos que afectan las decisiones de inversión. Los tenemos que eliminar. Por supuesto que no los podemos hacer de un día para el otro, pero sí tenemos la obligación de ponernos un horizonte”, aseguró.

“Por eso quiero reflotar la idea del acuerdo fiscal, del consenso fiscal del 2017 y trabajar incluyendo los municipios. Creo que hay una oportunidad si bajamos retenciones, el impuesto al cheque a nivel nacional, ingresos brutos y sellos en las provincias, y cobramos sólo tasas con una contraprestación lógica en los municipios. Vamos a tener un país mejor, con más condiciones para la inversión, más generación de empleo privado y mejor calidad de vida para nuestra gente”, señaló.

Finalmente, el gobernador detalló que “todas las nuevas inversiones en Entre Ríos no pagan ningún impuesto durante 15 años con la posibilidad de extenderlo por 5 años más. Ya tenemos 300.000 millones de pesos de inversiones, 150 empresas, 2500 empleos nuevos comprometidos. Ese es el camino”, concluyó.

La actividad finalizó con una visita guiada por las instalaciones, tras el cierre del panel de debate.