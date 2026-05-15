Turismo Pista: el entrerriano Dodera irá con cambios a la fecha de San Jorge

El entrerriano Brian Dodera irá con cambios a la fecha a disputarse en el Autódromo de San Jorge.

El entrerriano Brian Dodera afrontará la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Clase 2 del Turismo Pista, que se realizará el 24 de mayo en el autódromo de San Jorge, con novedades en su conjunto deportivo. Es que el representante de Entre Ríos sumará un asesoramiento con el fin de poder progresar en el rendimiento de su auto.

Luego de la competencia en Concordia, Dodera y su grupo de trabajo decidieron apostar a un cambio y a partir de la competencia en suelo santafesino, Pablo Teres será el encargado de atender la suspensión del Volkswagen Up y brindará asesoramiento técnico durante el fin de semana de carrera.

En tanto, el crédito de Concepción del Uruguay seguirá con el trabajo de su estructura propia sobre la unidad y la motorización se mantendrá a cargo de Ulises Bertone.

“Encaramos de la Clase 2 del Turismo Pista en San Jorge con las expectativas renovadas y con un cambio en nuestro conjunto. Sumamos el trabajo de Pablo Teres en la suspensión y su asesoramiento durante los fines de semana de carrera”, explicó el piloto.

Y en el cierre expresó: “Creemos que de esta manera podemos dar un salto de calidad e intentar estar un poco más adelante. Con toda mi gente venimos trabajando fuerte en el Volkswagen Up para consolidar nuestra performance, así que vamos a Santa Fe con la premisa de ser competitivos”.

Y finalizó: “Ulises Bertone está avanzando en distintos desarrollos para el motor, así que si está todo en condiciones considero que podemos funcionar muy bien la próxima fecha”.