Básquet: la Liga Provincial Femenina comenzará el 25 de mayo y ya está el fixture

Rocamora y Regatas Uruguay serán dos de los animadores de la competencia de la FBER.
La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó el fixture de la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026, que reunirá un total de ocho equipos y cuyo inicio está previsto para el 25 de mayo.
Tomás de Rocamora, Zaninetti, Regatas Uruguay, Talleres de Paraná, Unión de Crespo, Central Entrerriano, Urquiza de Santa Elena y Social Federación serán los equipos que protagonizarán el torneo.
La Primera Fase se disputará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas, desarrollándose entre el 25 de mayo y el 9 de julio. En total serán 14 encuentros para cada club en la instancia inicial.
Con planteles de jerarquía, jugadoras destacadas y una enorme pasión en cada cancha, se viene una edición que promete reflejar lo mejor del básquet femenino entrerriano.
Liga Femenina – Primera Rueda
Día 25/5: 8 -7 / 1-6 / 2-5 / 3-4
Día 31/5: 3-8 / 4-2 / 5-1 / 6-7
Día 13/6: 8-6 / 7-5 / 1-4 / 2-3
Día 17/6: 2-8 / 3-1 / 4-7 / 5-6
Día 20/6: 8-5 / 6-4 / 7-3 / 1-2
Día 04/7: 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5
Día 09/7: 8-4 / 5-3 / 6-2 / 7-1
1º Fecha – Lunes 25 de mayo
SyD Federación – C. Entrerriano
Talleres – Urquiza
Rocamora – Zaninetti
Regatas – Unión de Crespo
2º Fecha – Domingo 31 mayo
Regatas – SyD Federación
Unión de Crespo – Rocamora
Zaninetti – Talleres
Urquiza – Central Entrerriano
3º Fecha – Sábado 13 Junio
SyD Federación – Urquiza
Central Entrerriano – Zaninetti
Talleres – Unión de Crespo
Rocamora – Regatas