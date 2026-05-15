Básquet: la Liga Provincial Femenina comenzará el 25 de mayo y ya está el fixture

Rocamora y Regatas Uruguay serán dos de los animadores de la competencia de la FBER.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó el fixture de la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026, que reunirá un total de ocho equipos y cuyo inicio está previsto para el 25 de mayo.

Tomás de Rocamora, Zaninetti, Regatas Uruguay, Talleres de Paraná, Unión de Crespo, Central Entrerriano, Urquiza de Santa Elena y Social Federación serán los equipos que protagonizarán el torneo.

La Primera Fase se disputará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas, desarrollándose entre el 25 de mayo y el 9 de julio. En total serán 14 encuentros para cada club en la instancia inicial.

Con planteles de jerarquía, jugadoras destacadas y una enorme pasión en cada cancha, se viene una edición que promete reflejar lo mejor del básquet femenino entrerriano.

Liga Femenina – Primera Rueda

Día 25/5: 8 -7 / 1-6 / 2-5 / 3-4

Día 31/5: 3-8 / 4-2 / 5-1 / 6-7

Día 13/6: 8-6 / 7-5 / 1-4 / 2-3

Día 17/6: 2-8 / 3-1 / 4-7 / 5-6

Día 20/6: 8-5 / 6-4 / 7-3 / 1-2

Día 04/7: 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5

Día 09/7: 8-4 / 5-3 / 6-2 / 7-1

1º Fecha – Lunes 25 de mayo

SyD Federación – C. Entrerriano

Talleres – Urquiza

Rocamora – Zaninetti

Regatas – Unión de Crespo

2º Fecha – Domingo 31 mayo

Regatas – SyD Federación

Unión de Crespo – Rocamora

Zaninetti – Talleres

Urquiza – Central Entrerriano

3º Fecha – Sábado 13 Junio

SyD Federación – Urquiza

Central Entrerriano – Zaninetti

Talleres – Unión de Crespo

Rocamora – Regatas