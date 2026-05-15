Prorrogaron el plazo de la convocatoria para equipar la plataforma de rodaje del Aeropuerto de Concordia

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), formalizó en abril último el llamado a una Comparación de Precios (01/26) destinada a la adquisición de equipamiento específico para el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, en Concordia.

La gestión se enmarca en el Programa de Desarrollo e Integración Región Salto Grande, financiado mediante el Préstamo BID N° 4688 OC-RG, que busca fortalecer la infraestructura y conectividad productiva del noreste entrerriano.

El objeto de la contratación es la "Adquisición de Equipamiento para la Plataforma de Rodaje", una pieza clave para asegurar la operatividad y los estándares de seguridad necesarios en la terminal aérea concordiense.

La publicación oficial de abril preveía que el acto de apertura de las cotizaciones se llevase a cabo ayer 14 de mayo de 2026, a las 10, en las oficinas de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicadas en calle Libertad N° 86, en la ciudad de Paraná.

Pero este viernes 15 de mayo, en el Boletín Oficial de la Nación, fue publicado un “AVISO DE PRORROGA” mediante el cual se estipuló una “nueva fecha de apertura: 28/05/2026 10, en el mismo lugar previsto inicialmente: la Unidad Ejecutora Provincial (Libertad N° 86, Paraná).

Los interesados en participar del proceso licitatorio pueden acceder a los pliegos y especificaciones técnicas a través del sitio web oficial de la provincia: https://portal.entrerios.gov.ar/consultas/concursospreciosuep.

Asimismo, para canalizar dudas técnicas o administrativas sobre el equipamiento requerido, el organismo ha habilitado el canal de contacto oficial vía correo electrónico: aeropuerto_regionsaltogrande@entrerios.gov.ar.