Boxeo: Franco Catena tendrá su décima pelea profesional

El paranaense Franco Catena realizará en la noche de este viernes su décima pelea como boxeador profesional. El pugilista paranaense se presentará en el estadio Gigante del Sur del Club Atlético Paracao, donde se desarrollará una nueva velada del deporte de los puños en la capital entrerriana.

El Yunque, de 31 años, se enfrentará con el bonaerense Gabriel Morzán, de 27 años. El combate, pactado a la distancia de ocho rounds en la categoría Pesado, será la atracción principal del evento que es organizado por el Team Peligro que comanda Wenceslao Mansilla y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná.

Los peleadores tuvieron su primer cara a cara ayer, durante el pesaje oficial. El local marcó en la balanza 95,700 kilogramos; mientras que el oriundo de Domselaar registró 116,600 kilos. Catena llega a este compromiso con un récord de siete victorias (cinco por nocaut) y dos derrotas; mientras que Morzán cuenta con un palmarés de tres triunfos y cinco traspiés (dos antes del límite).

Previo a esta pelea, se desarrollarán nueve combates de índole amateur y una exhibición. El espectáculo se iniciará a las 21.30 y la entrada en puerta tiene un valor de 15.000 pesos, señala Uno.

La cartelera en el Club Paracao

Combate de exhibición

Marcos Orrego- Tomás Omar.

Peleas amateurs

Octavio Volpe (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)-Leonardo Flores (Club Universitario).

Agustín Ramírez (Team Pistrilli)-Thiago Valdez (Toa Fight).

Lucio Jeromei (Paracao)-Tomas Cuatrin (Escuela Municipal de Box).

Zamira Beber (Payabox)-Gabriela Zabala (Esperanza).

Bruno Gogniat (Paracao)-Arturo Gotardi (Santa Fe).

Maximiliano Nichea (Paracao)-José Tornacue (Gimnasio Miguel Palacios), Jonathan Gomez (Paraná Boxing)-Joaquín Noguera (Toa Fight).

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)-Valentín Miño (Santa Fe).

Walter Gonzáles (Paracao)-Esteban Díaz (Santa Fe).

Combate profesional

Franco Catena (Team Peligro)-Gabriel Morzán (Domselaar).