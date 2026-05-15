Coral Ecos celebra sus 30 años con un concierto especial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Coral Ecos, este viernes a las 21, en el Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita. Se solicita un alimento no perecedero.

El grupo vocal Coral Ecos celebrará sus tres décadas de trayectoria con “Resonancias”, un concierto aniversario que se realizará este viernes 15 a las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La presentación estará dirigida por Magdalena Caraffa y propone un recorrido por distintos momentos de la historia del coro, reuniendo voces y repertorios que formaron parte de estos 30 años de actividad artística en Paraná.

Con acceso libre y gratuito, desde la organización informaron que se solicitará al público la colaboración con un alimento no perecedero.

El concierto forma parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio de Paraná en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y se perfila como una celebración especial para la música coral entrerriana, en reconocimiento a una agrupación que sostuvo durante décadas una intensa actividad artística y formativa en la ciudad.