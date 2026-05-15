Guillermo Lugrín: "No son tiempos fáciles para que la gente compre un libro"

Concepción del Uruguay volverá a convertir sus librerías, bibliotecas y espacios culturales en escenarios abiertos para la literatura este viernes 15 de mayo, cuando desde las 19 y hasta las 23 se desarrolle una nueva edición de La Noche de las Librerías. La propuesta, organizada por el área de Cultura de la Municipalidad junto a libreros locales, reunirá presentaciones de libros, charlas, encuentros con escritores, periodismo, poesía y música en vivo en distintos puntos del centro de la ciudad.

El coordinador de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Guillermo Lugrín, explicó a A Quien Corresponda (Radio Plaza FM 94.7) que la iniciativa retoma una idea presente en distintas ciudades del mundo, pero adaptada a las características locales. "La Noche de las Librerías es una idea, un concepto que se usa en muchas ciudades, casi se podría decir que en todo el mundo, pero siempre hay que buscarle la adaptación al lugar, al ecosistema artístico y cultural que uno tiene". En ese sentido, destacó una particularidad de la ciudad: "Nosotros tenemos seis librerías acá en Concepción del Uruguay, que para una ciudad de 86.000 habitantes es muchísimo".

La actividad se desarrollará en un circuito céntrico de aproximadamente siete cuadras alrededor de Plaza Ramírez, donde se concentrarán las librerías participantes. Para facilitar el recorrido del público, algunas calles serán cortadas y se montarán escenarios y espacios de encuentro al aire libre.

Lugrín explicó que uno de los objetivos principales es conservar el espíritu original de la propuesta. "Una de las gracias de La Noche de las Librerías es no salir de los locales. Entonces lo que hacemos es simplemente tomar un poco el espacio público y compartirlo con toda la comunidad que se acerca muy felizmente", sostuvo.

La programación de este año marcará además un crecimiento respecto de ediciones anteriores, ya que sumará invitados de alcance nacional y regional. Entre los nombres confirmados se encuentran la escritora entrerriana Selva Almada, el periodista Facundo Pastor, el escritor e historiador Daniel Balmaceda, el periodista Daniel Enz, la poeta Belén Zavallo y Luciano Lutereau, vinculado al campo de la psicología. Según detalló Lugrín, la intención fue ampliar el alcance del evento hacia otros departamentos de Entre Ríos y también hacia la vecina República Oriental del Uruguay. "Este año se da un pequeño salto para tratar de abarcar la región, tanto aquí el Uruguay como los distintos departamentos que nos rodean. Y vamos a tener varias visitas de eso que solemos llamar de alcance nacional", indicó.

Dentro de la programación, cada actividad estará organizada de manera escalonada, con intervalos aproximados de 45 minutos, para permitir que el público pueda asistir a todas las presentaciones sin superposiciones. "La idea es que no se pisen, que la gente pueda ver a todos. No solo intercalamos a los escritores, sino también un poco lo periodístico seguido de la poesía, tratando de respetar los intereses de la gente, que no se pierdan nada", explicó el funcionario.

El cierre de la jornada estará a cargo de Selva Almada, cerca de las 22, mientras que Balmaceda presentará su último libro, Los años locos.

Lugrín remarcó que el evento funciona también como una herramienta para fortalecer el circuito cultural y comercial relacionado con el libro. "Tratamos de dinamizar un poco el ecosistema literario. Principalmente de los libreros que venden libros; si bien cumplen una función cultural, una librería se sostiene vendiendo", expresó. Pero además señaló que la iniciativa alcanza a talleres literarios, editoriales independientes, escritores y lectores que utilizan estos espacios para compartir y difundir sus producciones. "La idea es poder dar un poco de dinámica a todo este sector", resumió.

El coordinador cultural también hizo referencia a las dificultades económicas actuales y al esfuerzo que implica sostener este tipo de encuentros. "No son tiempos fáciles para la gente comprar un libro y tampoco para la Municipalidad tratar de llevar esto adelante. Pero es parte del compromiso de hacer dinámico todo este sector de la sociedad", afirmó. En esa línea, consideró que propuestas como La Noche de las Librerías permiten recuperar hábitos vinculados a la lectura y al encuentro colectivo alrededor de los libros. "Lo que tratamos de hacer es incentivar y acercar nuevamente a la gente a la lectura", señaló.

La ciudad ya venía trabajando sobre el eje literario a través de la Feria de la Palabra, el gran evento cultural que suele realizarse durante el segundo semestre, generalmente entre septiembre y octubre. Según Lugrín, ambas iniciativas forman parte de una política cultural que busca consolidar a la ciudad como uno de los polos literarios de la provincia. "Siempre trabajamos con la robustez de la programación local y eso se ha impuesto y ha funcionado sumamente bien", aseguró.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta volverá a reunir durante cuatro horas a lectores, escritores, periodistas, libreros y vecinos que cada año se acercan a recorrer las distintas actividades y que encontrarán, nuevamente, una apuesta más a la cultura.