El FMI aprobará un desembolso de u$s1.000 millones para la Argentina

El directorio del FMI analizará la próxima semana una nueva instancia clave para la Argentina: la aprobación de un desembolso por 1.000 millones de dólares correspondiente al acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2025 entre el organismo internacional y el Gobierno nacional.

La confirmación fue realizada este jueves por Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional, durante una conferencia de prensa ofrecida en Washington. “Tras la aprobación del Board, podrá realizarse un desembolso de 1.000 millones de dólares estadounidenses para Argentina”, sostuvo la funcionaria ante los medios internacionales.

Aunque evitó precisar una fecha exacta para la reunión del directorio, distintas estimaciones indican que el encuentro podría concretarse el próximo miércoles 20 de mayo. Durante su exposición, Kozack aclaró que sería “breve” respecto de las consultas vinculadas al país y evitó profundizar sobre detalles políticos o económicos del programa.

El desembolso llega tras la revisión técnica del acuerdo

La Argentina aguardaba este giro luego de que el organismo aprobara técnicamente la segunda revisión del programa económico acordado en 2025, que contempla un financiamiento total de 20.000 millones de dólares bajo el esquema de Facilidades Extendidas.

El entendimiento técnico necesario para avanzar con esta nueva aprobación había sido anunciado el pasado 15 de abril durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial desarrolladas en Washington.

Según explicó Kozack, el acuerdo alcanzado entre el organismo y el Gobierno argentino se enfocó “en políticas para equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento para Argentina”.

El Fondo destacó el programa económico del Gobierno

Durante la conferencia, la portavoz del organismo volvió a destacar los resultados del plan económico impulsado por la administración nacional. “El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente”, afirmó.

Kozack también resaltó la reciente mejora de la calificación crediticia argentina por parte de una agencia internacional, señalando que esa decisión contribuyó a reducir los spreads o sobrecostos financieros que enfrenta el país para acceder al financiamiento internacional.

Además, la funcionaria remarcó especialmente la política fiscal implementada por el Gobierno. “Las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero”, expresó.

El equilibrio fiscal y la “baja de la pobreza”, ejes destacados

Para el FMI, el equilibrio presupuestario representa uno de los pilares centrales del programa económico argentino. En ese sentido, Kozack afirmó que el ancla fiscal “es algo que consideramos crítico para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.

La vocera también hizo referencia a los indicadores sociales y destacó la evolución reciente de la pobreza en el país. “Argentina ha visto una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”, sostuvo.