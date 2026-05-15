Reforma previsional: “Será una reforma razonable, no se van a hacer locuras”, afirmó Vergara

"Tenemos que resolver el tema del déficit y la sustentabilidad, y no ampliar más a la comunidad y al resto de la sociedad que tengan que solventar esto con más impuestos o más esfuerzo de tipo fiscal. La discusión tiene que estar dentro de lo que es el sistema jubilatorio", afirmó Vergara.

El senador provincial Gustavo Vergara (JxER-Diamante) se refirió al inminente tratamiento del proyecto de reforma previsional que se espera que el Poder Ejecutivo envíe próximamente a la Legislatura.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vergara admitió que “estamos expectantes y esperamos también que el gobernador decida la estrategia legislativa en esto, pero en el caso que se decida ingresar el proyecto por la Cámara de Senadores, obviamente la vamos a estar tratando lo antes posible. Es una ley que, en principio, debería ingresar a la comisión de Presupuesto que yo presido así que en ese aspecto estamos expectantes, pero la verdad que todavía no sé cuál es la decisión que va a tomar el gobernador y si en definitiva le va a ingresar por Senadores o por Diputados”.

En cuanto al ingreso por una u otra Cámara, mencionó que “en otras oportunidades cuando en la Cámara de Senadores teníamos otra composición de minorías, a veces ingresaban los proyectos por Diputados para darle celeridad porque, obviamente, todos sabemos que tenemos una mayoría holgada y en Senadores merecía otro tratamiento. Todos sabemos que la existencia de tres bloques por ahí cambia el sistema de mayoría y también cambia la forma en que se discuten algunos de los temas que se han venido tratando”.

“Más allá de eso, en cuanto tratamiento hubo de ley, mayoritariamente se han logrado consensos y hemos sacado leyes importantes que han logrado la unanimidad. Así que en este aspecto creo que si llegara a ingresar por Senadores, hay que tener una actitud responsable de analizarlo; esto es un tema que se ha venido posponiendo en su tratamiento, todos sabemos que es un tema complicado, de muchísima implicancia desde el punto de vista social, económico y político y creo que es responsable toda la dirigencia política de resolverlo, no sólo nosotros que estamos actualmente en gestión, sino el justicialismo que ha tenido 20 años continuados y donde no se resolvió el tema en tiempo y en forma”, advirtió.

Respecto del futuro tratamiento en comisión del proyecto, Vergara aseguró que “la postura mía como presidente y del bloque va a ser de convocar a todos los actores que están involucrados en esto, desde ya todos los sindicatos, la Federación de Jubilados, y obviamente otras personas que por ahí pueden estar interesadas en opinar, que sepan lo que es un sistema previsional y que puedan aportar desde el punto de vista técnico y quieran estar presentes, lo van a poder estar”.

Consultado por aquellas posturas contrarias al proyecto y la posibilidad de que cedan algo, el legislador señaló: “Yo no conozco el texto, aunque puede parecer inverosímil yo al texto del proyecto de ley no lo tengo, con lo cual esto creo que ha generado un poco de fantasía en algunas cuestiones que se pueden resolver cuando tengamos el texto y donde ya con la modificación artículo por artículo de la ley original se va a poder tomar en una posición más clara y más contundente”.

Planteó de todos modos que “el gobernador abrió la discusión en los vectores que nosotros creemos que hay que trabajar, que podría ser la edad, podrían ser los regímenes especiales, los porcentajes que se van a aportar, pero también dijimos muchas veces que la oposición y los sindicatos o la Federación podrían haber hecho propuestas y trabajar sobre otras cosas que nosotros no estamos proponiendo. Esa discusión estuvo abierta y eventualmente ahora cuando ingrese el proyecto también va a estar la posibilidad de que se discutan los casos puntuales, los temas puntuales que nosotros desde la gestión estamos diciendo, es decir que la discusión no está cerrada en esto”.

“Es un tema que no es fácil, que es muy complejo, y que por algo no se ha tratado en los últimos 20 años, porque lograr consensos políticos en leyes que afectan la vida cotidiana de mucha gente requiere de mucha amplitud, requiere también de tener los pies en la tierra donde no se puede hacer cualquier cosa y donde requiere esfuerzo de todos para que esto salga. Pero yo recuerdo también que cuando se estaba tratando la ley de OSER se dijo que nosotros íbamos a privatizar la salud pública, que se iba a gerenciar todo desde Buenos Aires, que las prestaciones se iban a ir a empresas fuera de la provincia, que íbamos a cerrar delegaciones, se dijo de todo, y sin embargo en Ramírez después de 50 años se hizo un edificio prácticamente nuevo y hasta se pudo reparar los techos que se llovían, y sé que se está haciendo en muchos otros lugares de OSER, con lo cual después la realidad desmintió todo lo que se dijo. La realidad es que, después de que pase el tema de la discusión de la Caja, se va a poder ver en números que la obra social anda mejor que lo que estaba hace un año atrás. Así que yo estoy tranquilo de que vamos a hacer una modificación que va a ser razonable, no se van a hacer locuras. Ninguno de los dirigentes que estamos en Entre Ríos nos vamos a ir a vivir a otra provincia, así que eso va a garantizar que la reforma que se haga va a ser una reforma que aspire a la sostenibilidad y sustentabilidad de la Caja”, evaluó el senador.

Respecto de los temas puntuales que podrían tener dificultades, puntualizó que “lo han planteado ya algunas de los gremios, el tema de cómo hacer el cálculo del haber inicial, sobre qué se calcula, si sobre el neto o sobre el bruto, son cuestiones muy técnicas y que definen muchísimo. Y después también como lo vayamos actualizando mes a mes también creo que va a abrir discusiones, pero en ese caso, cuando esté redactado todos vamos a poder ver si los sistemas de actualización que se propongan van a poder preservar el poder adquisitivo del salario del jubilado y pensionado. Y ahí va a estar la discusión y según los índices que tomemos o según el sistema de cálculo, no sé cómo vendrá redactado, vamos a poder analizar qué es lo más conveniente para que la provincia pueda pagar las jubilaciones y pensiones, y también para que estos beneficiarios no pierdan poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo”.

Sobre la propuesta de la Intersindical para buscar alternativas que compensen el déficit de la Caja, Vergara consideró que “siempre es valorable que nos pongamos a discutir cómo lo financiamos, porque sabemos que, hace más de 20 años que el sistema jubilatorio entró en crisis y nunca se puso sobre la discusión este tema. Pero en lo personal, creo que un concepto que compartimos todos desde el oficialismo, es que tenemos que resolver el tema del déficit y la sustentabilidad, y no ampliar más a la comunidad y al resto de la sociedad que tengan que solventar esto con más impuestos o más esfuerzo de tipo fiscal. Así que para mí la discusión tiene que estar dentro de lo que es el sistema jubilatorio, y atacar el déficit con los recursos que hoy se tienen y ya no pedirle más a la sociedad entrerriana que siga aportando con impuestos, porque la gente tampoco da más, digamos. Nosotros creemos que hay que apoyar todo el sistema productivo y el sistema privado con más exención y no con mayor carga impositiva, porque eso no ha dado resultados hasta ahora y creo que tenemos que tener miradas de otro tipo para esto”.

Consultado por la responsabilidad del gobierno nacional que no envía los fondos para solventar el déficit de la Caja, Vergara analizó: “Si ponemos el contexto nacional y los recortes que se pueden estar haciendo ahora, creo que nos estamos equivocando porque el déficit va a seguir existiendo igual, porque el déficit viene existiendo aún en tiempos en que la Nación tenía una presencia de tipo financiera y presupuestaria muy fuerte. Si uno analiza históricamente la situación del déficit de la Caja, no surgió el 10 de diciembre del 2023. Por ahí se podía maquillar, porque la inflación te lo permitía, pero si la presencia del Estado Nacional en otras áreas te liberaba fondos, los redireccionaba para la Caja. En definitiva, lo importante acá es que el déficit está instalado hace muchos años y hay que resolverlo, porque si no lo resolvemos nosotros, no esperemos que lo resuelva el gobierno nacional o los gobiernos locales. Es un tema que lo tiene que resolver la provincia, que afecta directamente su presupuesto y que tiene que estar fuera de discusión el rol que tiene Nación en esto. Además, si comparamos los ingresos que está teniendo ahora la Caja, con los acuerdos que se han venido haciendo en Nación, en realidad el sistema está recibiendo más dinero ahora”.

“Nosotros estamos reclamando a Nación en lo que corresponde al sistema provisional todos los recursos, y si no nos terminamos de poner de acuerdo, y pensamos que tenemos más derecho, la demanda que hay ante la Corte Suprema se va a continuar hasta que lo logremos, pero eso lleva su tiempo. De todos modos, supongamos que correspondan al sistema jubilatorio, pero el sistema sigue generando déficit, ya es un problema del sistema. Entonces, o lo pateamos y hacemos lo que se ha venido haciendo siempre para adelante, o asumimos la responsabilidad que nos toca en la gestión de buscar una solución. Si fuesen fáciles soluciones, si fuesen simples, se hubieran tomado muchísimo antes y obviamente no se hizo”, concluyó.