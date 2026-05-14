Tragedia en la Autovía 14, zona de San José: falleció un niño de dos años tras ser atropellado por un camión

Un niño de 2 años perdió la vida al ser succionado por el acoplado de un camión en la RN 14.

La tragedia volvió a golpear las rutas entrerrianas en las últimas horas. Un niño de apenas dos años murió tras ser embestido por un camión sobre la Autovía Gervasio Artigas, mientras que, casi en simultáneo y a pocos metros del lugar, otro transporte de carga protagonizó un despiste que terminó con su conductor atrapado en la cabina y con lesiones de consideración.

El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones del kilómetro 158 de la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), en jurisdicción de la localidad de San José, Departamento Colón, en una zona conocida como Francos Suizos. Allí intervino personal de la Comisaría local tras confirmarse el fallecimiento de un niño de 2 años de edad en un siniestro vial de características dramáticas.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales realizadas en el lugar, un camión Scania R113H con acoplado circulaba en sentido Norte-Sur cuando se produjo el impacto fatal. El conductor, un hombre de 48 años oriundo de San José, detuvo su marcha varios metros más adelante, aunque nada pudo hacer para evitar la tragedia.

Según se reconstruyó posteriormente, el pequeño habría salido solo desde una vivienda cercana mientras se encontraba al cuidado de su abuela. La mujer declaró ante los efectivos que, en un momento de descuido, perdió de vista al niño y comenzó a buscarlo desesperadamente.

Las investigaciones indican que el menor caminó casi dos kilómetros hasta llegar a la vera de la autovía. Una de las hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el niño perseguía a un perro que habría cruzado la calzada segundos antes. Incluso, otro camión habría logrado esquivar al animal instantes previos al desenlace fatal, dio cuenta el portal 03442.

Al llegar al borde de la cinta asfáltica, el pequeño habría sido alcanzado por el efecto de succión generado por el desplazamiento de un camión de gran porte con acoplado, un fenómeno físico que suele producirse por la presión y el movimiento de aire que generan estos vehículos al circular a velocidad. Esa fuerza habría provocado que el niño terminara debajo de las ruedas traseras del transporte, sufriendo heridas incompatibles con la vida y falleciendo en el acto.

La escena generó profundo impacto entre familiares, el propio conductor del camión, vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. La propia abuela del menor se encontró con el desgarrador escenario mientras lo buscaba. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que la familia del niño reside en San José y mantiene vínculos laborales con un reconocido establecimiento rural de la región.

Un segundo siniestro

Mientras personal policial y de servicios de emergencia trabajaban sobre el primer hecho, se registró un segundo siniestro vial a escasa distancia del lugar. Por causas que todavía se intentan establecer, otro camión despistó y terminó incrustado en un profundo zanjón sobre la banquina.

En este caso debieron intervenir efectivos policiales y los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de rescate para asistir al conductor, que había quedado atrapado dentro de la cabina. El hombre presentaba lesiones y debió ser auxiliado por los equipos de emergencia antes de ser trasladado para su atención médica, dio cuenta el portal 03442.

Ambos episodios provocaron importantes demoras y complicaciones en la circulación sobre la Autovía Gervasio Artigas, mientras continuaban las pericias para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrieron los siniestros.