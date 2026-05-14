Un hombre mató a su tío de un disparo en la entrada a un campo y se entregó en la Policía

Un hombre de 58 años fue asesinado en el Departamento Federal, en horas de la tarde de este jueves. Su sobrino se presentó en la Policía confesando el crimen y quedó detenido.

Fuentes policiales informaron a ANÁLISIS que el homicidio sucedió en la zona rural de Colonia San Lorenzo, sobre el camino de acceso a este paraje, a aproximadamente un kilómetro de la ruta nacional 127.

Tras un llamado telefónico, el personal policial de la comisaría de Conscripto Bernardi acudió al lugar y se encontró con una camioneta en el ingreso a un campo y a un costado el cuerpo sin vida de la víctima. En el lugar también había una pistola calibre .22, un cargador y cartuchos.

La víctima fue identificada como José Cassette, integrante de una familia ganadera de la región del norte entrerriano. Se trataba del hombre que en el año 2012 mató de una puñalada al agente penitenciario de 35 años, Juan Lazaga, luego de una persecución por una discusión de tránsito en la ciudad de Paraná, hecho por el cual recibió la leve pena de ocho años de prisión.

Mientras comenzaba a investigarse el crimen, un hombre de 32 años se puso a disposición de la Justicia al presentarse en forma espontánea en la comisaría de Conscripto Bernardi, junto a un abogado defensor para ponerse a derecho.

Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Federal, que dispuso las diligencias de rigor, mientras se continúa trabajando sobre el caso.