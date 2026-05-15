El Club Atlético Diamantino celebra su 109° aniversario

El Club Atlético Diamantino celebra este viernes 15 de mayo sus 109 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades deportivas y sociales más representativas de la ciudad de Diamante y de la provincia de Entre Ríos. Con una historia marcada por el esfuerzo, la pasión y el compromiso colectivo, el club continúa siendo un espacio de encuentro, formación y pertenencia para cientos de familias.

Desde su fundación en 1917, Atlético Diamantino construyó una identidad ligada al deporte y a los valores que este transmite. Si bien sus primeros pasos estuvieron vinculados al fútbol, con el correr de los años la institución fue creciendo y ampliando sus actividades, transformándose en un verdadero referente social y deportivo de la región.

A lo largo de más de un siglo, el club supo atravesar diferentes etapas, siempre sostenido por el trabajo desinteresado de dirigentes, socios, entrenadores, colaboradores y familias que acompañaron cada proyecto y cada desafío. Esa unión permitió no solo mantener viva la historia de la institución, sino también proyectarla hacia el futuro con objetivos renovados.

En el marco de este nuevo aniversario, el presidente de la institución, Mario Cubasso, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el crecimiento del club y valoró el camino recorrido durante los últimos años. “Llegar a los 109 años representa un enorme orgullo para todos los que forman parte de Atlético Diamantino. Es el reflejo del trabajo, el sentido de pertenencia y el amor por nuestros colores”, expresó.

Asimismo, remarcó el crecimiento sostenido que ha tenido la institución, tanto en infraestructura como en el desarrollo de nuevas disciplinas y el fortalecimiento de las categorías formativas, pilares fundamentales para el presente y el futuro del club.

Por la tarde habrá actividades para los más peques, con actividades de pelotero, juegos, sorteos, una gran merienda y mucha sorpresas más en la sede del club.

Con 109 años de historia, el Club Atlético Diamantino continúa escribiendo páginas importantes dentro del deporte regional, manteniendo intacta su esencia y renovando día a día el compromiso de seguir siendo un espacio de contención, formación y pasión por el deporte.