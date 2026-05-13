Marcha universitaria y quiebre político

La cuarta marcha federal universitaria que se desarrolló en todo el país es sin dudas la foto más trascendente de estas últimas horas. Muchos señalan a la convocatoria como una de las más multitudinarias y Entre Ríos no se quedó atrás. Lamentablemente, lejos quedaron en la Argentina los tiempos en los que una manifestación popular tenía como consecuencia cambios concretos. Lo vimos en 2001 con la caída del presidente Fernando De la Rúa. Lo vimos en 2004 con las modificaciones al Código Penal en el gobierno de Néstor Kirchner por el reclamo de justicia tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

Lo vimos con el Ni Una Menos y la posterior sanción de la Ley Micaela y el debate sobre el aborto legal. Lo vimos cuando la gente salió masivamente a la calle en contra del fallo de la Corte por el 2x1 a genocidas y obligó al Congreso a limitar este beneficio con una ley aprobada en tiempo récord. Pero, hoy ya no son así las cosas.

Los recortes siguen, al presidente Javier Milei es como que las marchas no le importan, se burla en redes. E hizo salir a su secretario de Políticas Universitarias a decir que: “Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.

En Paraná la manifestación fue inmensa, culminó con un acto y la lectura de un documento en Plaza Mansilla donde se colaron reclamos por salarios y también rechazos a la reforma previsional que todavía seguimos esperando que ingrese a la Legislatura. Hubo grandes movilizaciones en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Colón, en Villaguay, en Gualeguaychú.

La jornada dejó algunas postales. Una es la que da cuenta de la participación de la marcha en Paraná de la diputada provincial oficialista Gabriela Lena, proveniente del radicalismo, que no dudó en sumarse a una manifestación que tuvo como eje del reclamo las políticas de Milei, aliado de la fuerza gobernante en Entre Ríos.

Una foto similar se produjo en Concordia, con el diputado provincial Marcelo López también marchando en su ciudad, rodeado de carteles y consignas contra el gobierno nacional e incluso provincial. López ya se había expresado en comunicados de prensa en las horas previas. Lena naturalizó el tema y dijo que en el gobierno están todos de acuerdo con sostener la universidad pública, aunque no marchen ni se muestren. Es cierto que el diputado socialista Juan Manuel Rossi también marchó y que Fabián Rogel hizo declaraciones por la universidad pública en estos días. Pero, marcamos lo de López y Lena porque da la sensación de que algo se quebró entre estos dos legisladores y la primera línea del gobierno provincial. Aunque nadie lo quiera reconocer.

Recordemos que ellos en el primer tramo de la gestión de Rogelio Frigerio acumularon mucho poder en la Cámara baja. López desplazó a Rogel de la presidencia del bloque de JxER y Lena fue vicepresidenta del Cuerpo durante dos períodos e incluso sonó como una posible ministra del gabinete provincial si era necesario, renunciando a su banca. Pero, en el último recambio de autoridades los suplantaron respectivamente Bruno Sarubi y Carola Laner. Solo mantienen, por ahora, las presidencias de las estratégicas comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Quizás el punto de quiebre haya sido el tratamiento del juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina de Rizzo, donde ambos legisladores quedaron muy a contramano en sus roles durante el proceso. Ambos estaban convencidos que Medina de Rizzo no podía seguir en el cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia, pero las órdenes en contrario desde la Gobernación los obligaron a modificar sus respectivas posturas y apostar a la salvación de la cuestionada magistrada, que aún sigue en su cargo, pese a los pactos secretos que había sellado con oficialistas y opositores, que en los primeros meses de este año iba a acogerse a la jubilación, a cambio de que la apoyaran en medio de la tormenta. Medina de Rizzo tiene perfil ultra bajo, ya no hace viajes al interior del país ni al exterior, porque se quedó sin cargo representativo en la organización de mujeres juezas y concurre muy de vez en cuando a Tribunales. Pero, muy de vez en cuando. Ni a los Acuerdos concurre. Está recluida en su casa y hasta allí le llevan los papeles para su firma.

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Otra foto interesante fue la que mostró marchando a la par a Laura Stratta, presidenta del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, y a Marcelo Berthet, el dirigente de San Salvador que preside la bancada justicialista en el Senado. Con varios legisladores venimos conversando sobre el distanciamiento o la poca articulación entre diputados y senadores del PJ, dos espacios de singular valor para ejercer la oposición. Incluso han llegado a votar una cosa en una Cámara y lo contrario en la otra, así que esperemos que esta imagen sea una señal de una etapa de trabajo conjunto y no quede en un carretel (reel) de Instagram.

A veces parecemos ingenuos cuando le reclamamos a los políticos que dialoguen, que consensuen, que intercambien ideas. Entendemos que así lo ameritan los chicos que comen de la basura, los que mueren asfixiados tratando de no pasar frío, los índices de suicidio récord. Sin embargo, cuesta verlos trabajar codo a codo, incluso dentro de un mismo partido.

Fíjense lo que pasa con el tema del desendeudamiento para las familias. Fue un tema que puso en agenda el diputado peronista Guillermo Michel, que incluso presentó un proyecto y que el gobierno provincial terminó tomando con la implementación de un programa -en conjunto con el Banco de Entre Ríos- para que los trabajadores estatales puedan pagar la tarjeta o los créditos tomados en financieras que hoy los están asfixiando.

Otro tema para mencionar en este sentido es el de la planta de HIF Global en Uruguay. Hubo gestiones de primer orden del gobernador Rogelio Frigerio ante Cancillería y el gobierno uruguayo. Hubo acciones de Michel y otros legisladores nacionales en la Justicia Federal. Hubo movimientos de la Municipalidad de Colón, de los vecinos, de organizaciones ambientalistas.

Estamos a un paso de que se confirme la relocalización esperada por todos. ¿Cómo saldrían las gestiones si se trabajara en conjunto en algunos temas centrales como estos? Seguramente habría posicionamientos más potentes, sin chicanas, sin desgastes, sin palos en la rueda. Pero, ahora que Uruguay aceptó estudiar otros lugares para la planta, ya empezaron las discusiones a ver quién se cuelga la medalla de la victoria.

Y si hay un tema que requiere unión y diálogo es la pobreza y sus consecuencias. No es lo mismo un invierno con empleo y sueldos que alcanzan para vivir que un invierno como el que está comenzando, con demasiada gente en la extrema pobreza y en situación de calle en esta provincia. Ayer fue lo de los niños de Concordia y seguramente habrá otros hechos parecidos en los próximos días, porque la gente más pobre acude a lo que sea para pasar el frío y la falta de dinero para gas licuado, para estufas, lleva a cometer errores. Y los errores muchas veces se pagan con tragedias dolorosas, como consecuencia de esa realidad hiriente que golpea todos los días. ¿En Desarrollo Social de la Nación, de la Provincia y de los Municipios tendrán una estrategia distinta? Porque con los mismos bolsones y las mismas frazadas que se reparten todos los inviernos no va a alcanzar para evitar las muertes por hipotermia o por inhalación de monóxido de carbono. O sea, las muertes -insistimos- por pobreza y desamparo.

Hoy hubo reunión de gabinete y no se habló de los dos hermanitos de 5 y 6 años que murieron a la madrugada en el barrio La Bianca de Concordia por una estufa en malas condiciones. Tampoco del joven de 28 años y la mujer de 55 que murieron como consecuencia del incendio que se produjo hace 10 días en la casa que habitaban en Gualeguaychú y que no tenía conexión eléctrica.

Según el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca -que ofició de vocero de la reunión de gabinete en el Salón de los Gobernadores-, se habló de -cito textual-: “Una campaña nueva que vamos a lanzar; la firma de un convenio con un observatorio de Buenos Aires; el mantenimiento de las escuelas y otras cuestiones puntuales”. La verdad que si esos fueron los temas hubiera bastado con mandarse un correo electrónico.

En tiempos en que ni en sueños se puede pensar en hacer una escuela, un puente o viviendas, uno imagina que es casi una utopía pensar en completar las redes y tendidos de gas natural que se inauguraron en el gobierno de Jorge Pedro Busti a principios de los años ’90, con gestiones iniciales en el gobierno de Sergio Montiel. Pero, algo hay que hacer.

En provincias del sur del país -como Río Negro o Neuquén- desde hace años se implementa el Plan Calor, que distribuye salamandras y leña en época invernal para que los vecinos se puedan calefaccionar de forma segura y a bajo costo. Uno puede entender que los dirigentes políticos que se ponen el traje, que pisan las mullidas alfombras de los despachos oficiales y que se sientan en los principales sillones del poder no les haga mucha gracia salir a repartir leña. Nadie se mete en política para administrar miseria. Pero, algo habrá que hacer porque el invierno va a ser duro y no podemos naturalizar las muertes por tratar de no pasar tanto frío. Deberíamos empezar a dejar de naturalizar tantas imágenes dolorosas que se ven todos los días. No está bien que así suceda. Y los que deciden en las estructuras de poder tienen la obligación de pelear y comprometerse cada día para romper eso que vemos todo el tiempo. También están en esos lugares para cambiar la realidad y ayudar a los que menos tienen.

(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 13 de mayo de 2026.