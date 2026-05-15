Lionel Sacaloni y la defensa de la Copa del Mundo: “Es muy difícil pero no imposible”

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, brindó este viernes una entrevista a la Conmebol y palpitó la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio y tendrá como sedes Estados Unidos, Canadá y México. Además de recordar la consagración en Qatar 2022, habló del futuro de Lionel Messi.

"El Mundial es muy difícil. Tienen que darse un montón de cosas, no solo jugar bien. Vamos a intentarlo, como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial quiere llegar a lo máximo. Es muy difícil pero no imposible", expresó el director técnico que ya dio a conocer la prelista.

Sobre el astro Messi, capitán del seleccionado argentino y figura del Inter Miami, el entrenador nacido en Pujato expresó: "Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en lo que va a pasar, quiero disfrutar el momento. Todos lo quieren ver jugar", indicó Scaloni.

"Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te pone triste, como pasó con Diego (Maradona), no verlo más dentro de la cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol. Pensar que no va a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”, añadió.

Sobre Maradona, también aseguró que jugaría junto a Messi en su equipo. "Claro que hubieran jugado juntos en mi selección. No pienso en un sistema de juego en base al entrenador sino a los jugadores, fueron los mejores del mundo y solos se acomodan. Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales", sentenció.

Scaloni, DT campeón del Mundial Qatar 2022, bicampeón de la Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalíssima (Wembley, Inglaterra, 2022), habló de su trabajo junto al cuerpo técnico. "No dejamos nada librado al azar pero somos muy concisos en lo que les decimos. No les pasamos toda la información que tenemos, porque tendemos a bloquearlos y les decimos lo que realmente es importante. Fuimos futbolistas, sabemos lo que necesitan y estamos mucho en contacto con ellos", concluyó.