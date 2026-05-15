La uruguayense Santina Cherot piensa en “clasificar al Mundial” desde el AmeriCup U18

La uruguayense Santina Cherot Magri es una de las preseleccionadas para el AmeriCup U18.

Con presencia entrerriana, la U18 femenina completó un nuevo Campus de Desarrollo en el CeNARD como parte de su preparación rumbo a la AmeriCup de México. Entre las convocadas estuvieron las uruguayenses Florencia Losada y Santina Cherot, quien dejó en claro cuáles son los objetivos: "Es clasificar al Mundial, dejar a Argentina lo más alto posible y mostrar nuestra identidad de juego".

Una particularidad de la nómina es que 11 integrantes de la convocatoria tuvieron roce en la Liga Nacional Femenina, aportando experiencia y mayor intensidad al grupo: "La Liga nos dio otro ritmo y roce contra jugadoras de mayor nivel. Eso nos ayuda a la hora de ir a jugar contra otros países", aseguró la jugadora surgida en Regatas Uruguay que jugó la última temporada en Tomás de Rocamora, también de Concepción del Uruguay.

El certamen se jugará del 9 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato (México), con la selección femenina siendo parte del Grupo B junto a Paraguay, Estados Unidos y el país anfitrión. Por su parte, el Grupo A estará compuesto por Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

La lista de argentina para concentrar en Rosario:

La próxima etapa de trabajo incluirá una concentración en Rosario entre el 21 al 30 de mayo y continuará hasta el 6 de junio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), antes de emprender el viaje al torneo continental.

La nómina para esta cuarta etapa de estará integrada por: Delfina Alves, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, Sofía González, Sol Lemesoff, Sofía Lombardero, Florencia Losada, Celina Novatti, Sofía Novoa, Venetia Oliva, Serena Ricciardi, Isabella Roldán, Renata Scordo y Victoria Sironi.

El formato de la competencia:

Tras una fase inicial de tres partidos por equipo, los líderes de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los cuartos participarán de la reclasificación por los puestos del 5° al 8°. Por su parte, los segundos se enfrentarán a los terceros del grupo opuesto en una instancia eliminatoria, con los ganadores completando las llaves de semifinales. Los perdedores se sumarán a la reclasificación.

Además, los cuatro mejores equipos del certamen obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo U19 de 2027.