Gran expectativa por “La Reina del Flow”: agotó las entradas del Movistar Arena

El espectáculo inspirado en la icónica serie televisiva La Reina del Flow agotó todas las entradas de su show en el Movistar Arena el próximo 14 de septiembre, a tan solo días de haber salido a la venta.

El fenómeno internacional no solo es un éxito en Buenos Aires, sino que también logró agotar las entradas de su gira por Europa gracias al reconocimiento internacional que obtuvo la serie. La propuesta ya fue vista en más de 180 países.

Este nuevo espectáculo aleja a la serie de los servicios de streaming y apuesta por una ambiciosa propuesta arriba del escenario, con producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment.

La serie, considerada una de las más vistas en Netflix y galardonada con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela, trasladará su música, los personajes y el universo de Yeimy Montoya, la joven compositora que lo perdió todo y lo reconquistó con su talento, en una experiencia escénica completa.

El elenco original, compuesto por Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos, interpretará los hits más icónicos del universo musical de la serie, como "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego".

Fuente: Noticias Argentinas.