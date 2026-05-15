HIF Global: Walser se reunió con entidades ambientales para informar los avances con Cancillería

El intendente recibió en el Palacio de Turismo a representantes de Somos Ambiente y Colón en Riesgo, y representantes de entidades de Colón de sectores turístico, gastronómico y hotelero y representantes de otros sectores de la Ciudad, junto a integrantes de su equipo de gabinete y gestión, para compartir detalles de la reunión bilateral realizada en Montevideo por la relocalización de la planta proyectada por HIF Global en Paysandú.

El objetivo fue brindar información directa sobre las gestiones institucionales que se vienen desarrollando en torno al proyecto de instalación de la planta de HIF Global en Paysandú.

Durante el encuentro, Walser compartió detalles de la reunión realizada en Montevideo, junto a autoridades nacionales y provinciales, donde se confirmó que el Gobierno uruguayo analiza localizaciones alternativas para el proyecto. Además, repasó las acciones impulsadas por la Municipalidad de Colón en representación de las preocupaciones, pedidos y planteos expresados por la comunidad.

Información directa a las organizaciones

Walser explicó el estado actual de las gestiones y ratificó que el Municipio continuará sosteniendo una postura clara: acompañar el desarrollo productivo de la región, pero sin poner en riesgo el ambiente, la salud, el Río Uruguay, el turismo y las actividades económicas preexistentes de Colón y la Microrregión Tierra de Palmares.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener informada a la comunidad y especialmente a las organizaciones que desde el inicio acompañaron y visibilizaron la preocupación social por la posible instalación de la planta frente a las costas de Colón.

Un reclamo sostenido por la comunidad

Desde la Municipalidad se remarcó que el planteo de relocalización fue construido de manera conjunta, con participación de distintos sectores sociales, ambientales, turísticos, comerciales, institucionales y políticos de Colón y la región.

La reunión permitió compartir un panorama de las acciones administrativas, legales e institucionales impulsadas por el Municipio, así como también los avances alcanzados a partir del diálogo con el Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería Argentina.

Avances por la vía institucional

Walser reiteró que el camino elegido por la gestión municipal fue el diálogo institucional, entendiendo que este tipo de temas deben abordarse en los ámbitos correspondientes y con intervención de los gobiernos nacionales.

En ese marco, la reciente reunión bilateral en Montevideo fue considerada un paso significativo, ya que permitió incorporar el reclamo de Colón en una mesa de trabajo de alto nivel y confirmar que Uruguay se encuentra evaluando alternativas de localización para el proyecto.

Defensa del Río Uruguay y del desarrollo local

El Municipio reafirmó que seguirá trabajando junto a la comunidad para defender el ambiente, el Río Uruguay, la salud de los vecinos y el modelo de desarrollo turístico, comercial y productivo de Colón.

Asimismo, se destacó que el diálogo con las asociaciones ambientales continuará abierto, con el objetivo de sostener una comunicación clara, responsable y permanente sobre cada avance vinculado a este tema prioritario para la ciudad.