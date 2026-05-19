La Multisectorial contra la reforma previsional realiza una convocatoria este martes

Este martes la Multisectorial llevará a cabo una concentración en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos para reafirmar su rechazo al proyecto, que presentara la Provincia esta semana en Senado, en el que se prevé una modificación al sistema previsional.

Según pudo saber ApfDigital, la jornada consistirá en una recolección de firmas a partir de las 10 en Paraná. “En principio no habría movilización, sino asamblea”, adelantó una fuente cercana a uno de los gremios participe.

Cabe destacar que en el resto de la provincia cada multisectorial local encabezará protestas en sus respectivas ciudades para visibilizar el descontento en todo el suelo entrerriano.

Además de la defensa al sistema tradicional, los representantes gremiales aprovecharán la oportunidad para promover su proyecto de ley presentado por los trabajadores el pasado 30 de abril que consiste en la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper).