Femicidio en Mansilla: confirmaron que la sangre hallada en la camioneta de Brondino era de Daiana Mendieta

El resultado del análisis de rastros de sangre levantados de la camioneta de Norberto Gustavo Brondino se corresponde con el ADN de Daiana Mendieta, según las últimas novedades incorporadas a la causa judicial que investiga el femicidio.

Brondino, alias “Pino” de 55 años, es el único acusado y detenido por el femicidio de la joven de 22 años, ocurrido en octubre de 2025. La noticia que dio a conocer el sitio especializado en policiales y judiciales 03442 da cuenta sobre una prueba fundamental: Daiana Mendieta estuvo en el vehículo de Brondino.

La joven desapareció el 3 de octubre del año pasado y el 7 de ese mismo mes fue hallada sin vida en un pozo en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

El cuerpo de Daiana presentaba un orificio que daba la apariencia de corresponder a un disparo de arma de fuego, sin embargo, los resultados del informe permitieron constatar otro escenario y luego del informe preliminar se arribó a que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico grave, no por impacto de arma de fuego, sino por la utilización de un elemento punzo cortante.

Aún restan los informes de los peritajes de teléfonos celulares, la compatibilidad de elementos pilosos hallados en la camioneta del detenido. La investigación está en manos de la fiscal Emilce Reynoso.