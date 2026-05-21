El CEER señaló que las exportaciones de Entre Ríos tuvieron un incremento interanual del 31 por ciento

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sostiene que en 2025 las exportaciones de la provincia alcanzaron los 2.115 millones de dólares, lo que implicó un incremento interanual del 31%, equivalente a aproximadamente 498 millones de dólares adicionales.

La información brindada a ANÁLISIS “observa un buen inicio de 2026: durante el primer trimestre, donde las exportaciones totalizaron los 529 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo período de 2025”. En este contexto, “continúa consolidándose el perfil exportador de la provincia basado en productos primarios, que mantienen un rol central en la generación de divisas”, se apuntó.

Desde el Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario se subrayó la Infografía elaborada que contiene “los principales resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, en la que se destacan señales de crecimiento de la actividad, aunque con una marcada heterogeneidad entre sectores”.

A nivel general, el comportamiento de las exportaciones es heterogéneo entre sectores, “con desempeños diferenciados según el tipo de producto y su inserción en los mercados internacionales”.

Asimismo, se observan cambios en la participación de los principales destinos, en un contexto global que continúa presentando desafíos e incertidumbre.