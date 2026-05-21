Humorúsica llevó el legado de Les Luthiers al corazón de Buenos Aires

El grupo paranaense Humorúsica vivió una de las noches más importantes de su trayectoria al presentar “Chisterapia” en el histórico Teatro Carlos Carella, a metros del Obelisco, ante una sala colmada y un público profundamente identificado con el universo de Les Luthiers.

La función tuvo un clima de celebración atravesado por la emoción y el reconocimiento. En los días previos, referentes vinculados al legado luthierano difundieron el espectáculo en redes sociales y canales especializados de YouTube. Entre ellos participaron integrantes del podcast “La hora de la nostalgia”, allegados a Carlos Núñez Cortés y estudiosos de la obra del emblemático conjunto humorístico. Desde Humorúsica definieron ese acompañamiento como “una muestra enorme de confianza”.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la presencia de Sebastián Massana, hijo de Gerardo Massana, quien asistió junto a su madre, Malena Tomas. Ambos compartieron la velada completa con el elenco, participaron de fotografías y saludos posteriores a la función. “Son los hijos de Les Luthiers”, expresó emocionada Malena al finalizar la presentación.

La jornada sumó además otro gesto cargado de simbolismo: un mensaje enviado por correo electrónico por Jorge Maronna, quien hizo llegar sus buenos deseos al grupo entrerriano antes de la función.

Con más de quince años de trayectoria, Humorúsica considera que esta presentación marca un punto de inflexión en su recorrido artístico. El espectáculo fue declarado de interés cultural tanto por la Municipalidad de Paraná como por el Gobierno de Entre Ríos. “Esto es un antes y un después. Lo que ganamos en el corazón no tiene explicación. Sentimos que esto recién empieza”, señalaron los integrantes.

El elenco agradeció especialmente a Les Luthiers, que continúa autorizando y acompañando la difusión de su obra, y también al público que sostiene vigente un tipo de humor que atraviesa generaciones.





Sobre Humorúsica

Humorúsica es un grupo nacido en Paraná dedicado a rendir homenaje al legado artístico de Les Luthiers. Está integrado por Nicolás Della Schiava, David Ledesma, Andrés Mernes, Joaquín Villazuela, Juan Pablo Ruhl y Federico Willimburgh.

La propuesta combina interpretación musical, actuación y una cuidada reconstrucción estética del estilo original del conjunto homenajeado. Parte fundamental de ese trabajo es la reproducción artesanal de los instrumentos informales creados por Les Luthiers, realizados por el luthier Gianluca Pecchia.