Fútbol: Patronato celebró de visitante y sacó una buena diferencia

Patronato celebró de visitante frente a UNL y sacó una buena diferencia en las semifinales. Foto: Prensa Patronato.

Patronato goleó 3 a 0 a Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el marco de la segunda semifinal del Torneo Túnel Subfluvial, certamen que organizan la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe. Luciano Strey, Benjamín Bravo y Valentín Villarreal fueron los autores de los goles del elenco paranaense.

De visitante, en cancha de Independiente de Colonia San José, en Santo Tomé, el Rojinegro sacó una buena diferencia de cara a la revancha que se disputará la semana próxima en la capital entrerriana.

Si bien la diferencia es importante para el campeón defensor, la serie no está definida ya que faltan 90 minutos.

Es de recordar que en el otro partido de la llave, Unión de Santa logró dar vuelta la historia, tras estar dos goles abajo, y le ganó a Atlético Paraná por 3 a 2. La revancha será la semana próxima en el Estadio Pedro Mutio.