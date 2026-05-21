San Benito se prepara para celebrar la quinta edición de la Fiesta del Gaucho

La localidad de San Benito llevará a cabo la quinta edición de la Fiesta del Gaucho este domingo 24 de mayo en las instalaciones del Parque Vieytes. El evento comenzará a partir de las 13:30 y busca generar un espacio de encuentro para la comunidad donde se puedan mantener vigentes las raíces y tradiciones propias de la identidad entrerriana.

El escenario principal del festival contará con una programación variada que abarca distintos matices del folclore y el chamamé, géneros representativos de la provincia. Entre los artistas destacados se encuentra el grupo Presagios de mi Tierra, que contará con la participación especial de la acordeonista y docente Marcia Muller. También se sumarán a la propuesta musical Martín Peralta, Los Entrerrianos del Chamamé, Los Hermanos Benedetich y el grupo Pasión Campera. Y el cierre del evento contará con la presencia de Los Majestuosos del Chamamé.

Además de la propuesta musical, el festival ofrecerá un espacio dedicado a la danza y a la formación artística, donde se presentarán los alumnos del Taller Municipal de Folclore de San Benito junto al Ballet La Revuelta.

Complementando la oferta artística sobre el escenario, el Parque Vieytes albergará una amplia feria de emprendedores y artesanos locales. En este sector, se podrá recorrer diversos puestos que ofrecerán una multiplicidad de rubros y productos elaborados en la región, funcionando como una vidriera para el trabajo de los pequeños productores de la ciudad de San Benito.

El evento será con una entrada libre y gratuita.