Habrá encuentros y recorridos históricos por el patrimonio urbano de Paraná

La Municipalidad de Paraná llevará adelante nuevas actividades abiertas al público vinculadas a la historia de la ciudad y al proceso hacia el Bicentenario de Paraná ciudad, que se conmemorará el 26 de agosto de 2026.

La propuesta es organizada junto a Marca Paraná, INES - Conicet - UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader; busca generar espacios de encuentro, reflexión e intercambio sobre la identidad local, el patrimonio y los procesos históricos que atravesaron la capital entrerriana.

El viernes 22 de mayo a las 17, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, se realizará el encuentro "Paraná capital de la Confederación Argentina", con la moderación de Darío Velazquez y las disertaciones de Amelia Galetti, Griselda De Paoli y Maximiliano Carmarda.

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados al período de la Confederación Argentina, el rol político de Paraná como capital y las transformaciones sociales y económicas de Entre Ríos durante el siglo XIX. La actividad contará con certificación de asistencia y requiere inscripción previa a través del correo museociudadparana@hotmail.com. Los cupos son limitados.

Por otra parte, el sábado 23 de mayo a las 10 hs se desarrollará una recorrida patrimonial por Plaza 1º de Mayo y el Ex Senado de la Confederación, con punto de encuentro en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, ubicado en Su Santidad Francisco 15.

La propuesta estará a cargo de la Dirección de Patrimonio Urbano Arquitectónico y recuperará distintos espacios emblemáticos vinculados al pasado confederado de la ciudad, en una actividad orientada a conocer y reflexionar sobre el patrimonio urbano e histórico de Paraná.