La autopsia al enfermero hallado muerto en Paraná descartó un hecho violento

El informe preliminar para determinar las causas de la muerte de Flavio Schiavni descartó lesiones compatibles con un hecho violento. De esta forma, la investigación apunta ahora a determinar qué sustancia provocó el fallecimiento del trabajador del Hospital San Martín.

Tal como informó Ahora, el martes por la noche, el enfermero de 49 años, fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la zona de calles Gobernador Parera y Carlos María Onetti, en el sureste de Paraná. El hallazgo lo realizaron familiares, luego de que el hombre no se presentara a trabajar en el Hospital San Martín, donde debía ingresar a las 14.

En el lugar se secuestraron jeringas descartables, ampollas e inyectables, entre ellos una rotulada como “Remifentanilo”. También se halló un arma de fuego calibre 22 oculta en la vivienda. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es la de una posible sobredosis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Oro Verde, donde el informe autopsico preliminar realizado por el cuerpo forense del Poder Judicial descartó lesiones que indiquen una muerte violenta. El fiscal Juan Manuel Pereyra dispuso este miércoles una minuciosa inspección en la vivienda del enfermero. Todos los elementos recolectados fueron precintados y enviados a peritajes.

Fuentes policiales confirmaron que se busca establecer por qué Schiavoni tenía en su poder Remifentanilo y Fentanilo, sustancias que no son de venta libre y cuya manipulación está estrictamente regulada.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, con la intervención del Gabinete de Policía Científica y Bomberos Zapadores, en un caso que conmociona al ámbito de la salud en Paraná.