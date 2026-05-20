Un hombre sufrió lesiones leves tras un despiste y vuelco en San Salvador

Un siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Autovía 18 y calle Jubileo, en la ciudad de San Salvador, donde un automóvil terminó volcado fuera de la calzada.

Según informó la Jefatura Departamental local a ANÁLISIS, el hecho involucró a un Peugeot 306 que circulaba por calle Jubileo en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con la Autovía 18, el conductor perdió el control del vehículo al no advertir el cruce de un desagüe.

Como consecuencia, el rodado salió de la calzada y volcó sobre su costado derecho. El conductor, un hombre mayor de edad, quedó momentáneamente atrapado dentro del automóvil, aunque logró salir por sus propios medios.

Posteriormente fue trasladado al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve. En el lugar intervino personal policial de la Jefatura Departamental San Salvador.