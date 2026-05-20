Julio Federik: el pensamiento como responsabilidad moral

Ayer falleció Julio Federik, destacado abogado litigante en derecho penal: representó a la familia de Fernanda Aguirre; participó de la causa AMIA representando a familiares de víctimas del atentado, entendiendo que la causa era una forma de pelear contra el olvido. Figura clave en la reforma constitucional entrerriana de 2008, donde aportó una mirada profundamente jurídica y humanista sobre el Estado y los derechos. Uno de los juristas más influyentes en la modernización del sistema procesal penal de la provincia. Autor de una obra poética profundamente ligada al paisaje y a la identidad entrerriana, recientemente reunida en la antología Entre ríos y la vida.

Hitos jurídicos y literarios que, con irrefutable justicia, han sido citados en su memoria durante las últimas horas. Sospecho, sin embargo, que no se trata solamente de las gestas, sino de la sustancia que las une. Una especie de núcleo moral. Una bandera propia. Una esencia que traza una trama coherente detrás de cada intervención y cada obra. Eso que late detrás de toda trayectoria y que, de algún modo, termina definiéndonos.

Julio representaba algo que hoy parece extinguirse: el intelectual humanista habitando la vida pública. Será nuestro deber honrar su legado y evitar que con él también se extinga una manera muy especial de entender la palabra pública: la idea de que un abogado pueda discutir un expediente y, al mismo tiempo, citar poesía; la idea de que el derecho no es solamente técnica, sino también cultura, memoria y sensibilidad.

En una época de velocidad y superficialidad, elijo quedarme con ese legado de Julio: el de esa vieja estirpe de hombres que todavía creían que pensar era una responsabilidad moral.

Porque es así. Y aunque parezca obvio, y como el tiempo pone todo en su lugar: nuestra época nos enfrenta al desafío de hacer bandera de aquello que creíamos obvio. Y entonces, el legado de Julio Federik se vuelve un faro para no renunciar jamás a pensar.

(*) Periodista.