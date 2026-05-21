La investigadora Noni Medel dará a conocer su novena publicación

El viernes 29 de mayo a las 19 se presentará el libro El Federalismo Entrerriano, de la investigadora y escritora Noni Medel. El trabajo analiza las causas y efectos de los grandes hechos nacionales en el suelo provincial. La actividad será en la sede del Archivo General de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222) de Paraná.

El libro desarrolla la historia de Entre Ríos desde los albores coloniales, las invasiones inglesas y las jornadas de Mayo de 1810 hasta el magnicidio del primer presidente constitucional y en ese momento, gobernador entrerriano, Justo José de Urquiza. Es un recorrido de todos los protagonistas y hechos, centrando sus causas y efectos en la tierra entrerriana. Este trabajo ofrece además, en forma pormenorizada, la investigación de la vida, actitudes y eventos del general Urquiza.

La autora de la publicación, Noni Medel, es una investigadora y escritora diamantina que posee amplios antecedentes en investigaciones históricas referentes a la vida entrerriana en particular. El federalismo entrerriano, es su noveno libro.

La actividad será libre y gratuita.