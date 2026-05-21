El bloque oficialista en el Senado pidió investigar la denuncia de una concejal contra José Lauritto

El bloque de senadores provinciales de Juntos por Entre Ríos expresó un duro repudio a las presuntas amenazas y agravios que, según denunció públicamente la concejal Karina Percara, habría recibido por parte del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto (PJ). A través de un comunicado, los legisladores calificaron el episodio como un hecho de “enorme gravedad institucional” y reclamaron que la Justicia avance en el esclarecimiento de la denuncia.

"Las expresiones intimidatorias y descalificaciones personales que trascendieron públicamente constituyen un hecho de enorme gravedad institucional, impropio de quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad y representar a todos sus ciudadanos", señalaron.

Y agregaron: "En democracia no hay lugar para los aprietes, las amenazas ni la violencia política. Mucho menos cuando son dirigidas hacia una representante elegida por el voto popular en el ejercicio de sus funciones de control y representación institucional".

En ese marco, sostuvieron: "Nos preocupa profundamente que este tipo de conductas intenten naturalizarse en el ámbito político. El respeto por las instituciones, por la división de poderes y por la tarea de los cuerpos legislativos es una condición indispensable para la convivencia democrática".

Asimismo, manifestaron su solidaridad con la concejal y reafirmaron el "compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el respeto institucional y el pleno ejercicio de los derechos políticos de quienes cumplen funciones públicas".

"Esperamos que la Justicia avance con celeridad en el esclarecimiento de los hechos denunciados y que nunca más el ejercicio del poder sea utilizado para intimidar o silenciar voces opositoras", cerraron.