“El ascenso del ’78 fue un antes y un después para Patronato”, recordó Julio Solanas

Julio Solanas recordó el ascenso de Patronato al Nacional de 1978 y lo resaltó como un mojón para el club.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Julio Solanas recordó aquella conquista de Patronato en 1978, cuando logró el ascenso al viejo Torneo Nacional. “Son recuerdos hermosos en la lejana Formosa”.

Y agregó: “Fue un grupo de buenos jugadores que llegamos al Nacional del aquel momento. Fue un duro mata mata contra Sportivo Patria de Formosa, pero fue un torneo de 10 partidos en los que salimos invictos y en la última ganamos una serie dificilísima con gol de Niki Díaz y llegamos al ascenso”.

Más adelante recordó que “recuerdo también toda una ciudad movilizada, fue un momento histórico para la ciudad y también la provincia. Fue mucha gente desde Paraná a Formosa también me acuerdo. “Fue un día maravilloso e inolvidable".

Enseguida contó que “nos juntamos todos los años para recordar la gesta, de hecho, este jueves nos reuniremos en el club con un asado. Algunos ya no están, pero seguimos recordando a ellos y al gran momento que vivimos con Patronato”.

En otro tramo, el ex delantero de Patronato destacó que “aquel ascenso contribuyó a lo que hoy es Patronato. Fue un mojón muy importante para lo que fue Patronato en Primera División, la Copa Argentina, la Libertadores”.

A lo que anexó: “También sirvió para el fútbol de Paraná y la provincia, fue un antes y un después”.