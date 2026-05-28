Cambios en el estatuto, convenios y espectáculos: los temas que tratará Patronato en Asamblea

Patronato tendrá este viernes una importante jornada institucional con la realización de dos asambleas en su sede central, ubicada en Grella 874. Los socios con cuota al día fueron convocados para participar desde las 17 de la Asamblea General Ordinaria y, a partir de las 19, de la Asamblea Extraordinaria.

Ambas se realizarán en el Salón de Usos Múltiples de la institución y desde las redes sociales del Rojinegro indicaron que “durante la jornada se abordarán temas fundamentales para la vida institucional de la entidad, vinculados al funcionamiento, desarrollo y modernización del Club”.

En la Asamblea General Ordinaria, luego de la designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para firmar el Acta y la lectura de la Asamblea anterior, se procederá a la lectura y consideración de la Memoria y Balance del período comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026.

ℹ️ #Institucional | Asamblea Ordinaria y Extraordinaria



El Club Atlético Patronato convoca a sus socios a participar de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se realizarán mañana viernes 29 de mayo.



Durante la jornada se abordarán temas fundamentales para la vida… pic.twitter.com/4E4SYiRt2o — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) May 28, 2026

Posteriormente tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria, con la designación de dos socios para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario, y luego se dará lugar al tratamiento de tres temas clave para la actual gestión que encabeza Adrián Bruffal.

Por un lado se votará por la firma de un convenio para la instalación y explotación de un gimnasio tanto en la sede de Grella como en el predio La Capillita. También se tratará el vínculo con una productora para la realización de espectáculos, recitales y conciertos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Por último, se tratará la modificación del Estatuto Social para llevar de dos a tres años el plazo para renovar las autoridades. Desde el club justificaron la iniciativa “con el objetivo de modernizarlo, adaptarlo a las nuevas normativas vigentes y mejorar la operatividad de la institución”.