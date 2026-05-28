Pequeños Seres celebra su primer aniversario con un concierto dedicado a Spinetta

En el marco del Ciclo Escuela Abierta, la banda de rock Pequeños Seres realizará una presentación especial para celebrar su primer año de trayectoria este viernes 29 de mayo a las 20:30, en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61 de la ciudad de Paraná. Esta jornada de celebración tiene como objetivo conmemorar el recorrido del grupo y su vínculo con la obra de Luis Alberto Spinetta.

Pequeños Seres tuvo su origen en la localidad de Colonia Avellaneda, como una iniciativa de un grupo de amigos de la escuela secundaria que compartían la intención de hacer música y una admiración muy grande por el rock nacional. Con el paso del tiempo, el proyecto fue creciendo e incorporando nuevos integrantes de Paraná y de la ciudad de Bovril, lo que permitió ampliar la instrumentación y consolidar una formación estable.

Actualmente, el grupo está compuesto por Juan Solaro en la voz líder, Quimey Balbuena en primera guitarra y coros, Carlos La Barba en batería y percusión, Román Baridon Benetti en piano, teclados y coros, Pablo Luque en bajo eléctrico y synth bass, y Gabriel Portillo en segunda guitarra.

El camino artístico de la banda quedó sellado definitivamente el 31 de mayo de 2025, tras una presentación en homenaje a Pescado Rabioso que marcó un punto de inflexión en su búsqueda. A partir de esa experiencia, Pequeños Seres decidió enfocarse en un tributo respetuoso a las diferentes etapas creativas de Spinetta, recorriendo el cancionero de bandas como Almendra, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto.

El repertorio para el show del viernes incluirá tanto temas clásicos como composiciones menos transitadas que dan cuenta de la complejidad y el carácter prolífico de la obra del Flaco.

A pesar de su joven trayectoria, la banda logró una presencia constante en diversos escenarios de la región, presentándose en Paraná, Colonia Avellaneda y Santa Fe con una propuesta de carácter popular y masivo.

Entre sus actuaciones más relevantes durante este primer año destacan su participación en el Escenario Emergente de la Fiesta Nacional del Mate 2025 y su intervención musical en el Festival por la Memoria realizado el pasado 24 de marzo en la capital provincial.

La entrada será libre y gratuita, aunque se solicitará una contribución voluntaria destinada a la cooperadora de la institución educativa para apoyar el sostenimiento de sus actividades culturales.